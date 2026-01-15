Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

Sparta jooksutreener Toomas Tarm rääkis "Terevisioonis", et miinuskraadidega väljas joostes tuleks vältida jääd ja lumepudru ning joosta lumega kinni tambitud teedel. Üldiselt soovitas treener aga üle kümnekraadise pakasega kvaliteetse trenni tegemiseks minna siseruumidesse.

Õues joosta võib ka talvel, aga seda tuleb teha õigesti. "Tänane ilm, miinus kümme kraadi ja tugev tuul, on õuealade harrastamisel ainult tugevatele. Kergelt sörkida kindlasti saab, aga kvaliteettrenni soovitaks täna juba siseruumidesse minna tegema," ütles Sparta jooksutreener Toomas Tarm.

Treeneri sõnul oleneb kõige rohkem teeoludest ja kõige hullem on jooksja jaoks jää. "Kergliiklusteed on lumega kinni tambitud, mis on tegelikult väga hea variant, seal saab väga hästi joosta," tõdes Tarm. "Talvel tuleb valida, kus sa jooksed."

Talvel väljas joostes on kõige tähtsam jooksujalanõu tallamuster ja haakuvus. "Kui võimalik, siis lumepudrusse mitte jooksma minna."

"Spordi tegemiseks riietust valides on kaks kõige tähtsamat asja, eriti eesti kliimas, et riietus peaks tuult ja et see hingaks. Sulejope ja vanaema kampsuniga jooksma minna pole hea mõte," nentis Tarm. "Kihiline riietus on oluline. Jope ei pea olema paks, aga see peab pidama tuult ja hingama."

Tuulisema ilmaga jooksmiseks soovitas Tarm kasutada vesti. "Käed ei vaja jooksmisel nii palju katet. Vest hoiab kere soojas. Miinuskraadidega väljas sporti tehes on spordipesu kandmine ikkagi elementaarne."

Samuti ei soovita Tarm joosta käpikute ega mäesuusakinnastega. "Jooksukinnas on suhteliselt kerge, spetsiaalne jooksukinnas kannatab ka miinus kümne kraadiga jooksmise ära. Kui kraadid lähevad veel allapoole, tuleks panna juba kaks paari kindaid," tõdes Tarm.

Eesti kliimas on üks asendamatu ese puff, mida saab kasutada väga erinevat moodi. "Puffile läheb veel müts peale, kael on kaetud, lisaks on kõrvad kaetud. Päris külma ja tuulise ilmaga tõmbad altpoolt veel lõua ja põsed ka kinni," sõnas Tarm.