Kopli sörkija: saan juba hommikul kiidelda, mida ma täna saavutanud olen

Kopli sörkijate eestvedaja Andres Reimand rääkis "Terevisioonis," et varahommikune sörk on ka sellepärast väga hea, et saab juba hommikul töökaaslaste ees kiidelda, mida täna on saavutatud. Sörgientusiast tõdes, et nemad alustasid sörkimist paari inimesega Koplis, aga nüüd on sörkijate rakukesed orgaaniliselt levinud üle kogu linna.

"Me oleme Kopli sörkijad ja teeme hommikust ringi," ütles Kopli Sörgi eestvedaja Andres Reimand. "Tavaliselt jookseme Koplis, aga kuna meil on orgaaniliselt tekkinud rakukesed üle linna, siis käime külas ja täna oleme Kadriorus."

Reimandi sõnul on see täitsa tavaline, et nad varahommikul jooksevad. "See loob päeva jaoks hea fooni. Sa lähed tööle ja juba oled võitnud ja juba on kohvikunurgas teistele rääkida lugusid, mis sa hommikul saavutasid."

Hommikuti sörgitakse tavaliselt pool tundi. "Siis jõuab juttu vesta ja pärast seda tööle sõita," sõnas Reimand. "See ongi rohkem seltskondlik üritus, hoovisport. Hea põhjus hommikul välja tulla, juttu rääkida, sörk on lihtsalt hea boonus selle kõige juures. Me elame linnas, kus tihti ei tunne oma naabritki, aga inimestel on tohutu vajadus kuuluda ja tunda, et nad on osa kogukonnast. Meie sörgid aitavadki leida uusi sõpru, uusi jutuajamisi, uusi harjumusi. Saame naabritega tuttavaks ja suur linn on päeva lõpuks hoopis väike küla. Eesmärk on tuua inimesed kokku."

Reimandi sõnul alustati paari-kolme inimesega Koplis, aga nüüd on see tegevus orgaaniliselt kasvanud. Inimesed sörgivad oma linnaosas, Mustamäel, Viimsis, Rocca Al Mares, aga ka Jõhvis ja Saaremaal. "Kui sinu linnaosas veel ei ole, võta punt kokku ja hakka sörkima, info leiad internetist üles, vaatad, kuidas formaat on," kutsus Reimand.