Kaskadöör: metsa vahel jooksmine võib olla ohtlikum, kui autoga üle katuse käimine

Eestist pärit kaskadöör Roman Neso Laupmaa, kes on kaasa löönud mitmes Hollywoodi suurfilmis, tõdes "Ringvaates", et näiliselt lihtsad trikid, nagu jooksmine metsa vahel, võivad osutuda ohtlikumaks kui keerukad ja planeeritud autoavariid. Tema sõnul on suuremate trikkide puhul riskid paremini maandatavad, kuna ettevalmistus on põhjalikum.

Kinodesse on jõudnud 1996. aastal alanud spioonisaaga "Võimatu missioon" kaheksas film "Võimatu missioon: Lõplik otsus". Linateose peaosas on Tom Cruise, kes filmis kõik oma trikid ise teeb. "Ringvaate" palvel käis filmi vaatamas Eestist pärit kaskadöör Roman Neso Laupmaa, kes on nii mõneski Hollywoodi filmis kaasa löönud.

"See on äge," kiitis Laupmaa Cruise'i. "Teades, kui palju see võtab aega, energiat ja tahtevõimet, et trenni teha ja selliste asjade jaoks valmistuda, siis see on muljetavaldav, et sellise kaliibriga näitleja on võtnud missiooniks teha kõik need asjad ise ja võimalikult palju vaeva näha, et see kõik hea välja näeks."

Näitena tõi Laupmaa välja stseeni, kus näitleja lendava lennuki tiiva otsas ripub. Kaskadööri sõnul on see filmitud nii, et Cruise oli võtete ajal tõepoolest lendava lennuki küljes. "Ta produtseerib seda filmi ise ehk ta saab ja tahab panna selle aja sinna alla, et teha piisavalt trenni ning koos oma kaskadööride ja tiimiga välja mõelda, et kuidas lahendada asju niimoodi, et need näeksid võimalikult realistlikud välja ja oleksid võimalikult praktilised. Kui vaja, siis tehakse selle jaoks proove ja kõike nii kaua, kui on vaja."

Kaskadöör märkis, et riske ei saa kunagi täielikult ära võtta. Küll aga saab neid maandada ja valida, kust ja milliseid riske sa võtad. "Oht on midagi sellist, mida me päeva lõpus manageerime. Tihtipeale on metsa vahel jooksmine ohtlikum, kui autoga üle katuse käimine. Suuremate ja nii-öelda ohtlikumate trikkide puhul on seda planeerimist ja aega rohkem ja tänu sellele saab need riskid ära maandada," selgitas ta.

Seda, et näitlejad kaskadööridelt töö ära võtavad, Laupmaa ei karda. "Ei ole palju selliseid inimesi, kes on võimelised ja soovivad panna selle aja ja energia selle alla, et meie tööd ära võtta. Pigem on au näha, et sellise kaliibriga inimene on seda teinud," kiitis Laupmaa.