Assar Jõepera: jooksmine ei ole nii raske, kui enamik inimesi arvab

"Eelmine aasta käis jooksunädala treeningutel üle 800 inimese. Jooksunädala raames oli üle 70 treeningu ja väga palju oli neid, kes tulid esimest korda jooksukogemust saama," ütles Eesti Terviserajad juht Assar Jõepera.

Jooksunädalal tehakse harjutusi, tehnikat, ühisjooksu, antakse erinevaid näpunäiteid. "Sa saad kõike küsida, sest treeneriteks on ikkagi väga kogenud jooksjad ja treenerid," lisas Jõepera.

Teiste hulgas on treeneriteks ka Leonid Latsepov ja Liis-Grete Arro, kes just Euroopa Meistrivõistlustel häid tulemusi jooksid. Samuti Toomas Tarm, Margus Pirksaar ja paljud teised suurte kogemustega sportlased.

"Jooks ei pea olema nii raske kui enamus inimesed ütlevad, et küll jooks on keeruline. Mina käin ka jooksmas, jooks ei ole kõige lihtsam, aga kui sa tead tehnikatõdesid, siis on jooksmine märksa kergem," ütles Jõepera, lisades, et jooksunädala treeningud toimuvad üle Eesti hommikuti ja õhtuti. "Ainus, kus hetkel ei ole jooksutunde kirjas, on Põlvamaa."

Üle Eesti on praegu 130 terviserada, mida külastatakse aastas pea kaheksa miljonit korda.

Jõepera sõnul praegu peamiselt täiustatakse ja arendatakse olemasolevaid radasid. "Muudame radasid multifunktsionaalsemaks. Ainult rajad ei ole enam nii kutsuvad. Radade kõrvale kuuluvad välijõusaalid, noortele tasakaalurajad, madalseiklusrajad. Suur teema on meie jaoks ka see, et radade valgustus muutuks kaasaegsemaks," tõdes Jõepera.

Registreerima ei pea ja kõik treeningud on osalejatele tasuta.

Lisainfo terviserajad.ee.