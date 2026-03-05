Personaaltreener: käputäie liigutustega saab kodus enamasti keha treenitud

Personaaltreener Jacob R Price rääkis "Terevisioonis", et käputäie liigutustega saab kodujõusaalis enamiku kehast treenitud. Prize tõdes, et kui aega trenniks on vähe, tuleb keskenduda harjutustele, mis treenivad rohkem lihaseid korraga.

"Tihtipeale valitakse just need pisikesed armsad pehmed punast või roosat värvi hantlid, aga sageli muutuvad need väga kiiresti väga lihtsaks, sest inimene saab tugevamaks ja seepärast ongi mõistlikum endale osta reguleeritav hantlite komplekt, mis alguses on kergem ja kuhu saab raskuseid juurde lisada," ütles personaaltreener Jacob R Price. "Kodune jõutrenn võtabki täpselt 20 minutit aega, kodus annab väga efektiivselt jõutrenni teha."

Price'i sõnul ei pea ka vanemad inimesed koormust kartma. "Kui sa ei ole kümme aastat telekapuldist ühtegi raskemat asja tõstnud, siis võib poekoti tassimine alguses raske olla, aga kui regulaarselt oled aktiivne, tõstad asju, siis su keha saab järjest tugevamaks."

Käies emaga poes võid toidukotid Price`i sõnul rahulikult ema kätte jätta. "Las ema tassib ka. Vanemas eas läheb lihaste trenn veelgi olulisemaks. Ei pea jõusaali jooksulindi peale minema, vaid edukalt aitab ka treppidest käimine ja jalgsi kodu lähedal asuvasse poodi minemine," nentis treener, kelle sõnul võiks vähemalt pool tundi päevast sportlikult aktiivne olla ja seda aega vaikselt kogu aeg suurendada.

Trenni ei pea tegema seitse päeva nädalas, vaid võib alustada kahest päevast nädalas.

"Käputäie liigutustega saab enamus keha treenitud. Teed harjutusi nii, et on mugav ja alustad kergemate raskustega," sõnas Price. "Kui meie trenniaeg on limiteeritud, võiksime kasutada harjutusi, mis treenivad rohkem lihaseid korraga."