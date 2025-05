Rattur Hanna Taaramäe: Reinul on kuldsed jalad ja mul on kuldsed käed

Profirattur Rein Taaramäe abikaasa Hanna rääkis "Ringvaates", et kuna rattasport on talle andnud kalli abikaasa ja parimad sõbrad, tahtis ta omalt poolt midagi ühiskonnale tagasi anda ning julgustab ja toetab nüüd koos sõites naisrattureid. Kuna Hannale meeldib kodus väga remontida ja ehitada, on neil kodus nali, et Reinul on kuldsed jalad ning temal kuldsed käed.

"Minu rattasõidu algus on 2006. aastal, kui ma läksin rattatrenni, tegin kolm aastat ja siis panin ratta üheteistkümneks aastaks varna," ütles rattaentusiast Hanna Taaramäe. "2020. aastal tegin rattasõitu come back-i (tagasitulemise-toim), aga kuna minu abikaasa on elukutseline jalgrattur ja temaga koos sõitmine lõppes tihti niimoodi, et õhtul pilt oli, aga häält ei olnud kodus, sest tasemevahe oli väga suur, siis ma sain aru, et tahan, et teistel naistel nii ei oleks, et naised oleksid toetatud ja neil oleks turvaline koht, kus rattasõitu kasvõi nullist alustada."

Hanna abikaasa on profirattur Rein Taaramäe. "Leidsime üksteist Internetist, veebiportaalist MSN, aga esimene kohtumine oli meil Tour of Estonial, mis maikuu lõpus Tartus alati toimub. Seal siis pilgud teineteisele jäid 2009. aastal," meenutas Hanna.

Koos ratast sõites Hanna Reinu tuules kuidagi ei püsinud. "Isegi kui kodus sai kokku lepitud, et lähme 40-kilomeetrisele tiirule ja ta ütleb, et teeme 42, siis minu jaoks see kaks kilomeetrit oli lihtsalt selline distants, et ei, aitäh, ja sealt meie teed trennis lahku läksid," muheles Hanna, kes tahtis näidata teistele naistele, et ei pea sõitma nagu hull rattaga ringi, vaid saab ka niisama sõita ja nautida.

Suur üllatus oli tema jaoks, kui rattahuviliste naistega esimest korda kokku saadi ja ta arvas, et ehk tuleb viis kuni kümme naist, aga tuli üle kahekümne. "Kaks aastat järjest on iga sõit käinud koos ligi 30 naist," lisas ta.

Hanna jaoks on üks olulisemaid asju ohutu sõidu koolitus. "Minu käe alt tulnud naisratturitele olen õpetanud ka selgeks, et alati peab grupis rääkima ja hääletooniga andma märku, kui on ikkagi auto või mingi ohtlik olukord ees. Naised on väga tublid õppijad," kiitis Hanna.

Hanna on käinud Räpina aianduskoolis maastikuehitust õppimas, remondib kodus ja ehitab terrassi. "Mingil ajal oli meil kodus nali, et Reinul on kuldsed jalad ja mul on kuldsed käed," muheles Hanna.

Monacos elades tegi Hanna enamasti ise vajalikud torutööd ära, kui see vähegi võimalik oli. "Seal maksis torujüride väljakutse rohkem kui keskmine kuupalk Eestis, minu jaoks ei ole keeruline minna ehituspoodi, valida õiged vahejupid ja seibid ja teha kraaniparandustööd vahetult enne võistlustele minekut."

"Rattasport on andnud mulle nii palju. Ta on andnud mulle minu abikaasa, minu parimad sõbrad ja 2022. aastal ma mingi hetk tundsingi, et tahan justkui ühiskonnale või rattaspordile midagi omalt poolt tagasi anda ja ma leidsin, et naiste julgustamine on täpselt see, mis võib-olla on minu missioon siin maailmas," tõi Hanna välja.