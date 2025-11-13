Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

Kunstiteadlane Harry Liivrand tutvustas "Terevisioonis" pea sada aastat kunstiavalikkuse eest kadunud Jaan Vahtra maali "Sadam", mis omal ajal šokeeris publikut ja põhjustas oma kuubiliste vormide tõttu lausa kunstirevolutsiooni. Liivranna sõnul on Vahtra maal oma aja moodsa kunsti üks tippteos.

"Maal oli peidus ühes erakogus ja on väljas olnud ainult ühel võimsal 1924. aastal toimunud Eesti ja Läti kubistide näitusel Tallinnas ja Tartus. See oli üks kahest Jaan Vahtra tööst, mis sellelt näituselt osteti ühe väga nimeka eesti riigiametniku erakogusse, kust ta hiljem pärandina liikus sugulastelt sugulastele," ütles kunstiteadlane Harry Liivrand.

Maali teeb eriliseks see, et 1923. aastal asutatud eesti esimese avangardistide rühmituse loomingut on säilinud väga vähe. "Selle rühmituse hulka kuuluvad näiteks Arnold Akberg, Edmond Arnold Blumenfeldt, Märt Laarman. Jaan Vahtra oli selle rühmituse üks juhte ja ideolooge ning nemad tõid Eesti kunsti moodsad kuubilised vormid," selgitas Liivrand. "Tollasele kunstimaitsele oli see midagi ennekuulmatut, peaaegu et arusaamatu. Nad tõid meile moodsa kunsti. See oli kunstirevolutsioon, millega nad hakkama said."

Liivranna sõnul võime arvata, et Vahtra loob selle maaliga ühe ideaalpildi. "See on romantiline kaunis kujutluspilt reisile minekust. See ei ole ainult sadamapilt, vaid ka autoportree. Meesterahvas piibuga pildi keskel on Jaan Vahtra enda autoportree. Pildil ta suhteliselt noore mehena väljendab oma soovi reisida."

Vahtra maalil on koos kõik need komponendid, mis teevad pildist oma aja moodsa kunsti ühe tippteose. "Mitte ainult Eesti kontekstis, vaid ka Baltimaade kontekstis," tõdes kunstiteadlane. "Vaieldamatult kuulub maal Baltimaade moodsa kunsti ajalukku."

Nädalavahetusel läheb maal oksjonile alghinnaga 80 000 eurot. "Maalile on tehtud pakkumised ja hind on juba tõusnud."