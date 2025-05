"Espresso Macchiato" kaasautor: meil klappis Tommyga kohe

Finaalieelsel vabal päeval külastas Tommy Cash Baselis legendaarset 272 aastat vana kondiitriäri, kus valmistatakse tänani originaalretsepti järgi präänikuid meenutavaid maiustusi. Pidevalt mööda maailma reisiv Cash tõdes aga, et tavaliselt ta reisides väga palju vaatamiväärsuseid külastada ei jõua.

"Kui me tuuritame, siis me oleme seal (linnas - toim) ühe päeva. Hommikul jõuame lennuki või bussiga linna, siis on soundcheck, vahepeal sööme, siis esineme ning öösel või varahommikul lahkume, nii et me väga ei jõua midagi teha," kirjeldas ta. Kui aga aega on, meeldib talle linnaga tutvuda. "Tänaval kõndida ja linna lõhna tunda."

Baselis on Eesti esindaja kohal olnud paar nädalat, kuid Eurovisiooniga kaasnev möll on teda viimased kolm kuud saatnud, seega ei ole Šveitsis toimuv teda ära ehmatanud.

"Ma olen selle kolme kuuga nii ära treenitud, et mitte miski ei saaks mind kõigutada. Mitte miski ei paneks mind ütlema, et see on liiga hull. Kogu see melu treenib sind väga hästi. See on tehtav. Raske, aga tehtav," lausus ta.

Cashi võistluslugu "Espresso Macchiato" sündis koostöös soome laulukirjutaja Johannes Naukkarineniga. Nende teed ristusid aga Käärijä kaudu.

"Tommyga sain tuttavaks "It's Crazy It's Party" laulu tehes. Tegime olümpiastaadionil temaga koos live'i. Siis saime Tommyga jutule ja meil kohe klappis ning otsustasime midagi koos teha," rääkis Naukkarinen.

Ennustustabelites on Eurovisiooni favoriit Rootsit esindav KAJ looga "Bara Bada Bastu". "See on lauluna köitev ja põhjamaalased armastavad muidugi saunatamist, kõigile tuttav armas teema," avas Naukkarinen, miks laul saunatamisest inimestele nõnda peale läheb. "Aga siin on ka päris suur arengulugu, kõik see, mis Melodifestivalenil juhtus. Inimesed võtsid selle omaks just nende esinejate pärast. See energia kumab läbi. Kõik on paigas."