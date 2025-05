Karmel Killandi: Tommy Cash suudab ülihästi kontrollida lavanärvi

Karmel Killandi rääkis saates "R2 Hommik!", et Tommy Cashi puhul on eriline see, et ta realiseerib laval kõik õpetused ja suudab väga hästi kontrollida lavanärvi. Killandi tõdes, et Tommy puhul on ääretult suureks plussiks tema professionaalsus videokeskkonnas, millega saab kiiremini rahva südamesse lennata, kui lihtsalt laval seistes ja lauldes.

"Täna õhtul esitame "Ringvaates" Eurovisiooni võidulaulu Leelo Tungla kirjutatud sõnadega. Sobivat artisti ei olnud sellise häälerühma puhul väga kerge leida, aga kes see on, vaadake ja kuulake "Ringvaatest," ütles ERR elamussaadete juht ja Eesti Eurovisiooni delegatsiooni esindaja Karmel Killandi.

Eurovisiooni finaalis žürii poolt antud 98 punktist on Killandi sõnul võimalik välja lugeda tunnustust. "98 punkti on üks tugevamaid skoore, mis me oleme žüriidelt saanud. Lauluõpetaja Zoja Hertz tuli kohale ja aitas Tommyt ning see oli megaõige valik. Tommy puhul on eriline see, et ta realiseerib laval kõik õpetused ja suudab väga hästi kontrollida lavanärvi," tõi Killandi välja.

Igapäevaelu finaali eel nägi Killandi sõnul välja selline, et kell kaheksa oli hommikusöök ning siis siirduti kohe Arenale. "Seal tehti tantsu ja laulu proov, siis meik, pandi kostüümid selga ja toimus esimene läbimäng. Seejärel oli kolm-neli tundi vahet, kõik puhkasid, Tommy harjutas sel ajal laulmist. Siis oli õhtune suur kontsert publikuga ning niimoodi oli see viimased kolm päeva. Graafik oli ikka väga karm," kirjeldas Killandi.

Võiduloo kohta ütles Killandi, et žürii tõi Austria laulu võitjaks, sest rahvahääletuses tuli lugu kolmandaks. "174 punkti sai Austria laul rahva käest, Eesti sai 258 punkti. Tõsi, kontratenor häälena võib olla ei olegi masside hääl ka, pigem klassikalise muusika poole kaldu."

"Mina arvan, et Austria lavashow tegigi Austria võitjaks, sest tormine meri ja lõpus veel see reivilik osa, mis tugeva tuulejõuga kaasas käib, mida iga inimene suudab ette kujutada ka siis, kui ta mere ääres ei ela. See peitis ära kõrge hääle, mis muidu oleks lihtsalt läinud igavaks, sest lool ei olnud midagi sellist, mis massidele meelde jääks," tõi Killandi välja. "Kujund oligi selles loos tugev."

Teise koha saavutanud Israeli puhul toimis kindlasti ka lugu, kuidas Israeli laulja sai muusikafestivalil suures terrorirünnakus pihta ja oli kaheksa tundi laipade all. "Proovis sealt isale helistada, kes soovitas tal ennast ära peita ja oodata kuni abi tuleb ning tüdruk jäi ellu. Kahju, et poliitika seal taga on, ja et avatseremoonial, kui kõik artistid viidi trammiga raekoja platsilt eurokülla, siis keegi viskus oma meelsuse näitamiseks rööbastele, talle hüüti halvasti ja loobiti õuntega ning ega see kõik ilus välja ei näinud," meenutas Killandi.

"Tommy puhul oli ääretult suureks plussiks, et ta töötab suure osa ajast just videokeskkonnas, millega saab kiiremini lennata, kui lihtsalt laval seistes ja lauldes. Tommy on valinud õige ala, mis on tema tugevus ja seetõttu andis ta kohe ka kordades rohkem intervjuusid suurele pressile," tõdes Killandi.