Tommy Cash vahetult enne Eurovisiooni finaali: üritan mitte muretseda

Laupäeva ööl vastu pühapäeva selgub, kes on 69. korda toimuva Eurovisiooni võitja. Eestit kõrges mängus hoidev Tommy Cash ütles vahetult enne finaali, et üritab võimalikult rahulikult võtta.

Cash märkis, et enne suurt finaali on oluline mitte närvi minna. "Üritan rahulikult olla ja mitte muretseda. Rahu on vajalik," sõnas ta "Aktuaalses kaameras".

Reede õhtul toimunud proov, mille põhjal jagab punkte rahvusvaheline žürii, läks artisti sõnul hästi. "Me olime päris rahul," kinnitas ta. "Õhtune läks palju paremini kui hommikune."

Oma sõnum oli tal ka Eesti televaatajatele: "Ütleme kõigile välismaal elavatele sõpradele, et nad hääletaksid number kolme poolt, kommenteerige igal pool "Tallinn 2026" ja kakelge neti teel kõigiga, et Eesti võidab ja Tommy Cash on Eurovisiooni võitja," jagas ta juhtnööre. Samuti soovitas ta kõigil võistlust nautida.