Tommy Cash: mul on hea meel, et saan rootslastega võistelda

Tommy Cash tunneb heameelt, et saab Eurovisioonil mõõtu võtta strateegiliselt tugeva Rootsiga. Tema sõnul on rootslased muutnud teadlikult oma lähenemist, mis muudab võistluse veelgi huvitavamaks.

Nagu igal aastal, toimus ka tänavu enne Eurovisiooni poolfinaale populaarne Põhjamaade pidu, kus esinesid Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi eurolaulikud.

Soomet esindab tänavu lauluvõistlusel Erika Vikman looga "Ich Komme". "Mul on alati oma fotograaf, valgustaja, meikar. Kõik inimesed on alati kaasas," tutvustas ta "Ringvaatele". "Kui tahad kõike väga hästi teha, siis tuleb inimesi appi palgata, et kõik jonksus oleks. See on artisti elu, kui artist tahab ise panustada. Ja seda ma tahan."

Vikmani karjäär sai hoo sisse 2016. aastal, kui ta valiti Soome tangokuningannaks. "See andis mulle kogu mu karjääri," tunnistas ta. "Ma sain lauljana tööd. See oli väga tore ja ma tegin seda mitu aastat, kuni tundsin, et tahan olla pisut metsikum ja riietuda pisut omanäolisemalt. Ma tundsin, et sein tuli justkui vastu. Mul polnud enda jaoks nii palju ruumi. Siis ma otsustasin, et minust tuleb suur poptäht," rääkis ta.

Eestit esindav Tommy Cash meeldib Vikmanile väga. "Ma armastan Tommyt, ta esteetikat, annet. Ma olen suur fänn," kiitis ta. "Tommy meeldib mulle väga ja ta on minu esiviisikus."

Tommy Cash tõdes pärast kontserti, et kuigi ta tundis end esialgu pisut väsinuna, andis publik talle lõpuks palju energiat. "Publik on väga suur faktor selles, kuidas ma esinen, sest sa põrgatad nagu energiat, nemad annavad sulle ja sa annad vastu. Palju raskem on, kui seda põrgatamist ei ole, aga vahepeal töötab just kontrast – kui inimesed on külmad, siis see annab ka tuld juurde," rääkis ta.

Hetkel ennustatakse võitjaks Rootsit. Meie läänenaabreid esindab Soomest pärit muusika- ja komöödiaansambel KAJ. Cash kiitis rootslaste strateegiat.

"Rootslased on Eurovisioonis väga targad, see on Eurovisiooni riik. Kui nad nägid viimastel aastatel Käärijä ja Joosti edu, siis nad teadlikult muutsid oma strateegiat ja saatsid midagi sarnasemat. Mul on ülihea, et poisid on siin. Mul on nendega ülihea võistelda," sõnas Cash.

Taanit esindab võistlusel Sissal, kes soovib oma kahele tütrele eeskujuks olla. "Mu ema on alati vinge olnud. Mul on kaks vinget õde, mul on kaks vinget tütart. Ma tahan ka oma tütardele eeskujuks olla," lausus ta.

"Mida vanemaks sa saad, seda vähem morjendab sind see, et ennast kaitsta. Kui ma noorem olin ja keegi minu kohta mingit valet rääkis, tundsin ma vajadust ennast kaitsta: "Ei, ma pole selline!" Täna aga ütlen, et inimesed, keda ma vajan, on nagunii minuga. Mida vanemaks sa saad, seda targemaks muutud," on ta veendunud. "Seda kõlab nii labaselt, aga nii ma seda näen."