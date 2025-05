Tommy Cash: Eesti, teeme võidu ära

Tommy Cash kuulutati poolfinaalis välja seitsmenda finalistina. "Ma tunnen hästi end, pigistasid meid ikka natukene, et me kohe esimestena ei saaks läbi. Aga meid pannakse kogu aeg proovile, tead küll, me oleme ikka mängus. See on mängu värk, ikka muretsed. Paljud said läbi, kes ei pidanud saama ja siis ma olin oh my god... Aga mul on hea meel. Ja Eesti, teeme võidu ära," sõnas Tommy Cash vahetult peale edasipääsuotsuse kuulmist.

"Ringvaade" kohtus Eurovisiooni lavatagustes koridorides ka kahe Eesti mehega, kes Eurovisiooni õnnestumisele kaasa aitavad. Rein Saar on EBU heaolu juht ning Gert Kark töötab EBU esindajana. Heaolu juhi ametikoht on Eurovisioonil tänavu esimest korda.

Baseli Eurovisioonile ongi EBU esindaja Gert Kargu sõnul iseloomulikuks mitmed muutused võrreldes eelnevate aastatega. "Ma arvan, et nii delegatsioonid kui ka meie tunneme ennast natuke vabamalt. Just see heaolu pool on siin palju parem, kõik on õnnelikumad ja rahul siiamaani," sõnas ta.

"Meil on loomulikult enda kollektiivis pingeread, mida me teeme delegatsioonide kohta. Ma arvan, et Eesti on kindlasti parima kolme seas. Tommy esitusega olema ka loomulikult väga rahul," sõnas Kark.