Selgusid EFTA võitjad: "Biwa järve 8 nägu" pälvis seitse preemiat

Kokku jagati välja 31 auhinda, millest 16 olid filmi- ja 15 telekategoorias.

"Biwa järve 8 nägu" oli nomineeritud 15 kategoorias, millest viis koju seitse auhinda: parim kostüümikunstnik filmis, parim grimmikunstnik filmis, parim filmikunstnik, parim naisnäitleja filmis, parim filmihelilooja, parim filmioperaator ja parim režissöör.

""Biwa järve 8 nägu" on selline film, mida kotti ei pane ja katust sellega ei paika. Aga ta on just täpselt selline film, et kui sa seda ikkagi julged vaatama minna, siis ta võib su viia kuhugi sinna, kuhu sa muidu ei satuks. Autorina alati loodame, et see juhtub. Enamasti see ei juhtu, aga seekord vist tõesti juhtus, et need vähesed, kes on julgenud seda vaatama minna, on saanud mingi väga kummalise elamuse," lausus parimaks režissööriks valitud Raat auhinda vastu võttes.

Telesaadetest viis neli auhinda koju rahvusringhäälingu "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu. Elisa Huubi ja ERR-i koostöös sündinud "Reetur" võitis kolm preemiat.

Õhtut juhtis Karl-Erik Taukar ning vahesinejatena astuvad üles Curly Strings, Ewert Sundja ja Tiit Kikas.

VÕITJAD

Parim erisaade

"Olümpiastuudio" (Kanal 2) (tootja: Duo Media Networks ja Evening)

"Keeleveski" (ERR) (tootja: ERR, Zolba Productions)

"Kuidas Silvia Ilves jõuluks koju sai?" (TV3) (tootja: Kriim)

"Ukraina stuudio. Päev Volodõmõr Zelenskiga" (ERR) (tootja: ERR)

"Viljandi pärimusmuusika festivali otseülekanded" (Telia Inspira) (tootja: Sagres)

Parim päevakajasaade

"Esimene stuudio" (ERR) (produtsent: Tiina-Mari Koljak; tootja: ERR)

"Impulss" (ERR) (produtsent: Mai Kangro; tootja: ERR)

"Kupli all" (Kanal 2) (produtsent: Roald Johannson; tootja: RJ)

"Märgatud Eestis" (TV3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: Lunarclips)

"TV3 uudised" (TV3) (tootja: TV3 (AS All Media Eesti))

"Täistund" (Kanal 2) (produtsendid: Külli Loo, Jüri Pihel; tootja: Duo Media

Networks)

Parim dokumentaalfilm

"Eesti rula lugu" (produtsent: Ivar Murd; režissöör: Taavi Arus, Ivar Murd; tootja: MÕ)

"Galina" (produtsent: Olari Oja; režissöör: Sulev Keedus; tootja: Q Film)

"Vara küps" (produtsent: Elina Litvinova,; režissöör: Martti Helde; tootja: Three Brothers)

Parim kostüümikunstnik filmis

Anu Lensment ("Elu ja armastus", "Vari")

Liis Plato ("Emalõvi")

Reet Aus ("Biwa järve 8 nägu")

Parim grimmikunstnik filmis

Gristina Pahmann ("Vari")

Liisi Põllumaa ("Biwa järve 8 nägu")

Siiri Lauri ("Elu ja armastus")

Parim telerežissöör

Christian Johannes Kask ("Bellingshauseniga Artikas: Loodeväli") (Telia Inspira)

Indrek Simm ("Täistund", "Sellest saab meie suvi") (Kanal 2/Elisa Huub)

Ove Musting ("Reetur") (Elisa Huub/ERR)

Rene Vilbre ("Hommik Anuga", kontsertsalvestused) (ERR)

Sander Allikmäe ("Kolmekas", "Eestimaa uhkus") (TV3)

Parim teletoimetaja

Jaanus Noormets ("Su nägu kõlab tuttavalt", "Maskis laulja") (TV3)

Kai Väärtnõu ("Ringvaade", "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu", "Ainulaadne aastakäik") (ERR)

Kajar Kase ("Telehommik") (Kanal 2)

Mari Fleming ("Zevakin & Valting vs. Ladina-Ameerika") (Elisa Huub)

Piret Järvis-Milder ("Milderid Marokos") (Telia Inspira)

Parim animafilm

"Hingelind" (produtsent: Eesti Kunstiakadeemia; režissöör: Piret Potter; tootja: Eesti Kunstiakadeemia)

"Luna Rossa" (produtsent: Kalev Tamm; režissöörid: Olga Pärn, Priit Pärn; tootja: Eesti Joonisfilm, Miyu Productions)

"Väike teine" (produtsent: Kerdi Oengo; režissöör: Andres Tenusaar; tootja:

Nukufilm)

Parim filmikunstnik

Karoliina Kull ("Vari")

Kristina Lõuk ("Biwa järve 8 nägu")

Piret Potter ("Hingelind")

Parim teleajakirjanik

Anton Aleksejev ("Aktuaalne kaamera", "Keeleveski") (ERR)

Elo Mõttus-Leppik ("Täistund") (Kanal 2)

Marii Karell ("Laser") (TV3)

Raul Ranne ("Täistund") (Kanal 2)

Taavi Libe ("TV3 uudised: Märgatud Ameerikas") (TV3)

Uljana Kuzmina ("Keel ja kool", "Aktuaalne kaamera", "Impulss" (2024 kevadel)) (ERR)

Parim filmimonteerija

Jaak Ollino jr ("Biwa järve 8 nägu")

Sander Maran ("Mootorsaed laulsid")

Taavi Arus, Ivar Murd ("Eesti rula lugu")

Parim helirežissöör filmis

Horret Kuus ("Elu ja armastus")

Karri Niinivaara ("Biwa järve 8 nägu")

Seppo Vanhatalo ("Galina")

Aasta vormilooja televisioonis

Andrus Rebane ("EMA", "Telehommik") (Kanal 2)

Margus Sikk ("Eluga Hispaaniasse" "Märgatud Eestis" "Kõige parem sõber" "Taavi Mallega Aafrikas" "TV3 uudised: Märgatud Ameerikas" "Läbi suve Taaviga") (TV3)

Raivo Maripuu ("Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu", "Pealtnägija") (ERR)

Raul Priks ("MasterChef Eesti: Kuulusused köögis") (Telia Inspira)

Tauno Sirel ("Reetur") (Elisa Huub/ERR)

Aasta sisulooja televisioonis

Kalev Kruus (Euro 2024 ülekanded, live jalgpallistuudio, WRC ja FIBA ülekanded) (TV3)

Raoul Suvi ("Reetur") (Elisa Huub/ERR)

Tauno Vahter ("Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu", "Kirjandusministri juures")(ERR)

Tiit ja Maris Pruuli ("Bellingshauseniga Arktikas: Loodeväil") (Telia Inspira)

Toomas Vara (Olümpiaülekanded) (Kanal 2)

Parim naisnäitleja filmis

Helena Lotman ("Mo Mamma")

Karolin Jürise ("Elu ja armastus")

Tiina Tauraite ("Biwa järve 8 nägu")

Panus televaldkonda

Enn Eesmaa

Parim meesnäitleja sarjas

Alo Kõrve ("Papsid") (Kanal 2)

Mait Malmsten ("Siis kui elu maitses hästi") (Telia Inspira/Kanal 2)

Raivo E. Tamm ("Eesti nüüd siis Vabariik", "Õnne 13") (ERR)

Tambet Tuisk ("Reetur") (Elisa Huub/ERR)

Tõnis Niinemets ("Alo") (TV3/Elisa Huub)

Parim lühifilm

"Pimeala" (produtsendid: Evelin Penttilä, Johnna Maria Paulson; režissöör: Anna Hints; tootja: Stellar Film)

"Õmblusmasin" (produtsent: Ülo Pikkov; režissöör: Ülo Pikkov; tootja:

Silmviburlane)

"Ääremängijad" (produtsent: Marianne Ostrat; režissöör: Madli Lääne; tootja:

Alexandra Film)

Aasta uus tulija televisioonis

"Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" (ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR, Eesti Telefilm)

"Kolmekas" (TV3) (produtsent: Ergo Kuld; tootja: Kassikuld)

"Kuldne pilet" (Elisa Huub/Kanal 2) (produtsent: Keili Sükijainen; tootja: Ilus Hetk )

"Lenna ja Lauri ilmaveerel" (Telia Inspira/Kanal 2) (produtsent: Regina Lugima, Roland Lugima; tootja: Filmimees)

"Telehommik" (Kanal 2) (produtsent: Martin Korjus; tootja: Duo Media Networks)

Parim filmihelilooja

Ann Reimann ("Rändajad")

Jakob Juhkam ("Biwa järve 8 nägu")

Sten Sheripov ("Kelly: kellegi teise unistus")

Parim filmioperaator

Alvar Kõue ("Elu ja armastus")

Mattias Veermets ("Vara küps")

Sten-Johan Lill ("Biwa järve 8 nägu")



Parim filmistsenarist

Helen Takkin, Martin Algus ("Elu ja armastus")

Liina Triškina-Vanhatalo ("Emalõvi")

Marko Raat ("Biwa järve 8 nägu")

Parim filmirežissöör

Helen Takkin ("Elu ja armastus")

Marko Raat ("Biwa järve 8 nägu")

Sulev Keedus ("Galina")

Parim naisnäitleja sarjas

Amanda Hermiine Künnapas ("Kättemaksukontor") (TV3)

Helena Lotman ("Siis kui elu maitses hästi") (Telia Inspira/Kanal 2)

Ingrid Margus ("Minu küla") (Kanal 2)

Julia Aug ("Reetur") (Elisa Huub/ERR)

Ülle Lichtfeldt ("Õnne 13") (ERR)

Parim meesnäitleja filmis

Hendrik Toompere ("Biwa järve 8 nägu")

Ivo Uukkivi ("Emalõvi")

Pääru Oja ("Vari")

Parim tõsielusaade

"Bellingshauseniga Artikas: Loodeväli" (Telia Inspira) (produtsent: Anneli Savitski; tootja: Widescreen Studios)

"Elu loomaaias" (ERR) (produtsendid: Sander Loite, Ants Tammik; tootja: ERR,

Tammik Film)

Tammik Film) "Kodukäijad" (Elisa Huub) (produtsent: Kaidor Kahar; tootja: Illuminaat)

"Meie aasta Indoneesias" (Kanal 2) (produtsent: Tuuli Roosma; tootja: Reede)

"Taavi Mallega Aafrikas" (TV3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: Lunarclips)

Parim teleseriaal

"Papsid" (Kanal 2/Elisa Huub) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

"Reetur" (Elisa Huub/ERR) (produtsendid: Jaan Laugamõts, Toomas Ili, Toomas Luhats; tootja: Downtown Pictures)

"Siis kui elu maitses hästi" (Telia Inspira/Kanal 2) (produtsent: Elen Jaaska; tootja: Leonard Films)

"Valetamisklubi" (TV3) (produtsent: Ergo Kuld; tootja: Kassikuld)

"Õnne 13" (ERR) (produtsent: Raivo Suviste; tootja: ERR, BEC)

Parim saatejuht

Anu Välba ("Hommik Anuga") (ERR)

Keili Sükijainen ("Kuldne pilet") (Elisa Huub/Kanal 2)

Kristjan Gold ("Telehommik") (Kanal 2)

Kristjan Jõekalda ("Kahevõitlus" "Kaks kanget Kaukaasias" "Rooside sõda") (TV3)

Orm Oja, Õie Pritson, Imre Kose ("MasterChef Eesti: Kuulsused köögis") (Telia Inspira)

Panus filmivaldkonda



Frost Films

Parim meelelahutussaade

"Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" (ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR, Eesti Telefilm)

"Ma näen su häält" (Kanal 2) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

"MasterChef Eesti: kuulsused köögis" (Telia Inspira) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja RUUT)

"Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

"Zevakin & Valting vs. Ladina-Ameerika" (Elisa Huub) (produtsent: Sander Allikmäe; tootja: Two One)

Parim mängufilm