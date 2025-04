Enn Eesmaa: Ervin Abeli tütart intervjueerides ise küsisin ja ise vastasin

Ajakirjanik ja riigikogu liige Enn Eesmaa rääkis "Terevisioonis", et tema oli ETV esimese hommikusaate sünni juures ning meenutas teletöö lõbusaid seiku, kui ta Ervin Abeli kidakeelse tütrega intervjuud tehes ise küsis ja ise ka vastas. Telelegend tõi välja oma nimekad sugulased, kelle hulgas on Reigo Tamm, Ants ja Olev Eskola ning Jüri Vilms.

"Ma ei mäleta, mis aastal see oli, aga mina olin selle töörühma juht, kes valmistas ette "Hommikutelevisiooni" ekraanile jõudmist, leppisin kokku ka saatejuhtide osas ja kutsusin sellesse tiimi Raul Rebase ja Kalle Mihkelsi, kelle ampluaa televisioonis oli kaugel mujal, kui selliste saadete tegemine," meenutas teleajakirjanik Enn Eesmaa Eesti Televisiooni ajaloo esimese hommikusaate sündi.

Algselt oli hommikusaade ETV eetris laupäeval ja pühapäeval. "Üha rohkem hakkasid arenema teised televisioonid ja kui ma olin vahepeal TV3-s, tegime seal samuti hommikutelevisiooni," sõnas Eesmaa.

Ooperilaulja Reigo Tamm on Eesmaa sugulane. "Tema vanaisa oli minu onupoeg, nii et suhteliselt lähedalt. Isa poolt olid mul veel ühed erakordsed lavastaarid sugulased, ja üldse mitte kaugelt, Ants Eskola ja Olev Eskola. Enne nimede eestistamist olid nemad Espergid ja meie liin oli samuti Espergid. Nemad võtsid nimeks Eskola, ja sel ajal oli võimalik nimi nii-öelda kinni panna ja minu isa pool valis Eesmaa. Ema kaudu on minu suhteliselt lähedane sugulane Jüri Vilms."

Eesmaa astus esimest korda teleekraanile 28. novembril 1968. aastal.

Eesmaa meenutas, kui ta aastakümneid tagasi tegi "Estraaditähestiku" saadet Ervin Abelist ja küsitles tema tütart. "Tema ütles ainult "ei ja "ja", kõik ülejäänud jutu pidin minema rääkima, aga me saime kuidagi hakkama," muheles telelegend.

"Mina eelistan sedasorti uudistesaateid, kus on rohkem kommentaare, sellised uudiseid me pakkusime "Seitsmeste uudiste" näol välja kunagi aastaid tagasi."

Eesmaa tõi välja, et nõukogude ajal oskasid ajakirjanikud rääkida ridade vahelt.

"Nii et parteibossid veel ei saanud aru, aga eesti rahvas sai aru, mida me tahtsime öelda. Suurmeister sel alal oli muidugi Valdo Pant. Kogu aeg pidi teadma, mis maani me võime tegutseda, operaatorid ei tohtinud kõrgetelt kohtadelt teha panoraami Tallinna peale. Sellised olid ajad, kui mina alustasin," tõdes Eesmaa.

Eesmaa isa oli ooperilaulja, abikaasa kontsertpianist ning Eesmaa ise kuulab enda sõnul kõiksugu muusikat. Telelegend on ka ise käinud estraadistuudios laulu õppimas, kus tema õppejõuks oli Heli Lääts. "Aga kõigist sellidest ei saa meistreid," muheles Eesmaa.