ERR-i kanalid tähistavad rahvusvahelist muusikapäeva

Rahvusringhäälingu kanalid on 1. oktoobril muusikapäeva lainel, mida tähistatakse muusikapäeva viktoriini, erisaadete ning õhtu kulminatsioonina muusikapäeva galaga.

Juba 2014. aastast pakub Klassikaraadio muusikapäeva puhul viktoriini ja nii ka sel aastal, kui koos Raadio 4-ga kutsutakse 1. oktoobri hommikust veebis lahendama muusikaviktoriini.

Klassikaraadio otsesaade linnasüdamest

Muusikapäeva puhul kolib Klassikaraadio 1. oktoobri keskpäeval oma stuudio Tammsaare parki.

Kell 12 kuni 15 jõuavad kuulajateni kohtumised, intervjuud ja otselülitused otse linna südamest. Külla tulevad muusikud, kelle ampluaa ulatub klassikast džässini, samuti prantsuse suursaadik Alexandre Escorcia, kes on suur muusikasõber ja Klassikaraadio kuulaja.

Möödakäijatele kingivad Klassikaraadio toimetajad "oma laulu". Väikese vestluse põhjal otsitakse klassikalise muusika põhjatust varamust just sellele inimesele üks teos, mis kõlab seejärel ka raadioeetris.

Otsesaates lülitutakse ka kohtadesse, kus sel päeval lahendatakse muusikapäeva viktoriini.

Muljeid vahendavad Marii Kangur ja Miina Pärn. Tammsaare pargis juhivad saadet Lisete Velt, Nele-Eva Steinfeld ja Ivo Heinloo.

Rahvusvahelise muusikapäeva gala

Rahvusvaheline muusikapäev kulmineerub õhtul piduliku galakontserdiga, mida Klassikaraadio vahendab otseülekandes kell 18.45 ja ETV kell 22.35.

Eesti muusika- ja teatriakadeemias toimuval galakontserdil "Vastupanu" esinevad orkestri Põhijõud ees Vaiko Eplik, Maria Listra, Age Juurikas, Rein Rannap, Havryil Sydoryk ning mitmed teised solistid, laval musitseerib ka löökpilliansambel koosseisus Heigo Rosin, Vambola Krigul, Lauri Metsvahi ja Brita Reinmann. Galal selguvad ka Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali muusikapreemiate laureaadid.

Fookuses on Hans Christian Aavik

Muusikapäeva lainel on ka ETV2, kus päeva jagub kaks erilist kogemust koos Hans Christian Aavikuga.

Kell 14.15 on eetris salvestus Eesti Raadio 1. stuudios toimunud pidulikult aasta muusiku kontserdilt, kus esines Aavik Duo koosseisus Hans Christian Aavik ja Karolina Aavik ning kammerkoor Head Ööd, Vend koos Pärt Uusbergi ja Margo Kõlariga.

Kontserdile järgneb kell 14.55 saade "Aaviku aasta", mis võtab koos andeka viiuldajaga kokku tema tegemised.

Teemarida Jupiteris

Traditsiooniliselt pühendab Jupiter muusikapäevale teemarea, kuhu on koondatud kontserte ja muusikafilme. Valikus on nii "Aasta täht – Sadu" kui ka Arvo Pärdi sünnipäev New Yorgis.