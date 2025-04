ETV-s tele-esilinastub täna mängufilm "Mo Mamma"

Mängufilmis "Mo Mamma" kehastavad Eva Koldits ja Helena Lotman ema ja tütart, kes püüavad hakkama saada olukorraga, kus vanaema, keda hüütakse Mammaks enam haiglast ilmselt koju ei pääse. Mõlemad elavad Mamma lahkumisvalu teineteise peal välja, ent tingimusteta armastuses on kõik lubatud. Videomälestused näitavad vanaema rahumeelset ja elutervet argielu ning Mamma võrdsustub saare loodusega, mis on pidevalt kohal, kuid otseselt hoomamatu.

Filmi režissöör on Eeva Mägi, peaosades Helena Lotman ja Eva Koldits.

Mängufilm nomineeriti EFTA-l parima mängufilmi ja Helena Lotman parima naisnäitleja kategoorias.

"Mo Mamma" on ETV eetris laupäeval, 12. aprillil kell 22.20.

"Mo Mamma" Autor/allikas: Kaader filmist

Sulev Keeduse dokumentaalfilm on portreefilm helilooja Galina Grigorjevast, kes on Ukrainas sündinud, Simferopoli muusikakoolis ja Odessa konservatooriumis õppinud, 1991. aastal lõpetanud Peterburi konservatooriumi Juri Faliku õpilasena ning 1998. aastal Eesti Muusikaakadeemia magistriõppe Lepo Sumera juhendamisel.

Kirg, millega Galina seletab lahti elu mõtet ja muret selle mõtte hajumise pärast: "Puhas kunst mind absoluutselt ei huvita. Mind huvitab see, kuhu me liigume, ja Vaim, kes annab meile impulsi. Vaatlen kunsti kui risti, kus kunstniku töö on horisontaal ja kunsti sõnum vertikaal. Me ei saa lahutada kultuuri religioossest maailmast, need käivad käsikäes. Põhi peab olema, millele toetuda. Sest kui seda ei ole, muutub rahvas karjaks. Me kõnnime jääl ja all on tühjus…"

"Galina" nomineeriti Eesti tele- ja filmiauhindadel parima dokumentaalfilmi kategoorias, Sulev Keedus parima filmirežissööri kategoorias ning Seppo Vanhatalo parima helirežissööri kategoorias.

"Galina" on ETV2 eetris esmaspäeval, 14. aprillil kell 23.05.