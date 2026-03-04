Tõnis Niinemets: solvavat ja üleolevat nalja ma ei tee

Tänavuse eesti filmi- ja teleauhindade gala juht Tõnis Niinemets rääkis "Ringvaates", et solvavat ja üleolevat nalja tema ei tee ning võimalusel valib oma naljapartneriks üdini heatahtliku inimese.

Kümnendat korda jagatakse sel aastal välja eesti filmi- ja teleauhinnad (EFTA) ja laureaadid kuulutatakse välja 24. aprillil.

"EFTA on üks ääretult tore õhtu, mis saali kogunenud inimestega koos veeta. Puhtalt selle pärast, et saal on ülimalt toetav, me teeme kõike seda koos," ütles EFTA gala juht näitleja Tõnis Niinemets.

Niinemetsale meeldib, kui galaõhtu intervjuudes on ka juhuslikkust. "Me võime ju igasuguseid asju ette mõelda, ja teame seda, et aega järgnevaks asjaks on kolm-neli minutit, mida teles ikka peab jälgima, aga kõiki asju me ei ole ju läbi harjutanud nende inimestega, kes õhtu jooksul kaamera ees on," selgitas Niinemets.

2021. aasta EFTA galal intervjueeris Niinemets Margus Saart, tehes pika intervjuu, mille jooksul Saar ise ei saanud kordagi sõna. "Margus Saar teadis, et intervjuu tuleb, aga rohkem ei teadnud midagi. Enda partneriks tuleb valida üdini heatahtlik inimene, mida Margus Saar on, seega ma leidsin, et ta on õige inimene, kellega see nali ära teha, et hiljem, kui ta seda intervjuud vaatab, ta ei tunne piinlikkust, nali ei ole kuidagi tema suhtes solvav või üleolev. See on asi, mida ma alati proovin jälgida," tõdes Niinemets.

Niinemets ise on väga suur telesaadete vaataja. "Päevauudised tuleb ära vaadata, spordiuudised. Olen "Ringvaate" vaataja, kui ma olen kodus, siis mul ETV mängib. Olümpiamängude ajal mul telekas mängis vahetpidamata. Kõik suurvõistlused püüan ära vaadata. Varsti ootab mind sisekergejõustik, Tallinnas hakkas uisutamine. Mulle meeldivad vestlussaated, "Välisilm", "Impulss", "Esimene stuudio"," loetles Niinemets. "Kui pere on magama läinud, siis ma olen telekapuldi peremees."

Niinemets vaatab ka meelelahutussaateid. "Vaatan puhtalt tehniliselt, kuidas saade jookseb, kas intervjuu õnnestus, kas see oli tehniliselt hästi lahendatud. Pigem püüan vaadata analüüsival moel. Eesti teletoodangu pärast ma kordagi piinlikkust pole tundnud."

Küll aga jälgib Niinemets enda sõnul, kui paljudes filmi- ja telerollides ta kaasa teeb, et ta ei muutuks vaataja jaoks tüütuks. "Ma püüan ennast vaadata ka selle pilguga, et kui nüüd kõikidele asjadele, mis puudutab kaamerat jah öelda, siis ühel hetkel tekib vaatajal teisel pool kaamerat tüdimus, et see mees on igas asjas, mis kinno jõuab. Kui seda on liiga palju, võib juhtuda, et tekib pöördvõrdeline olukord, et see on võib-olla hoopis sinu kahjuks."