Kristjan Gold: Marveli filmide vaatamiseks on liiga palju eelteadmisi vaja

Nädalavahetusel jõudis Eesti kinodesse järgmine peatükk Marveli superkangelaste filmide sarjas – "Fantastiline nelik: Esimesed sammud". Kuigi filmiajakirjanik Kristjan Gold ei ole uut filmi veel vaatama jõudnud, peab ta ennast hinges esmajoones ikkagi Marveli kui DC fänniks. Sisu, mida Marveli austajal tarbida, on aga tohutus koguses, mistõttu on ka kõigega kursis keeruline olla.

"Kevin Feige, kes on Marveli kinouniversumi boss, tunnistab, ja seda kõik teavad, et kui Disney Plus tuli, siis lõhestus see supp nii ära, et lõpuks ei saanud keegi enam aru, mis on mis," kommenteeris Gold praegust sisurohkust kõigi erinevate filmide ja sarjade näol, mis kõik üksteisega ka seotud on.

Marveli "Thunderbolts", mis sai kriitikute poolt pigem kiitvaid arvustusi, kukkus oma kassaedu poolest näiteks läbi. "See on väga hea Marveli film, seal on teatavat süngust, aga ka sellist Marveli helgust, minu meelest väga head karakterid. Aga suurem osa neist on tuttavad väikeselt ekraanilt ja paljud lõid käega, et mis ma siis vaatan, et ma pean ju kursis olema mingi taustalooga. See hakkas kätte maksma tegelikult, hoolimata sellest, et film on väga hea," nentis Gold.

Seetõttu mängib filmi edus rolli paljuski just see, keda publik teab. Sel suvel ongi kinodes vaid kaks suuremat superkangelase filmi: "Fantastiline nelik" ja "Superman", millega on ka rohkem inimesi tuttavad. "Superman ütleb kõigile midagi, vahet ei ole, kas sa oled koomiksimaailmaga kursis või ei ole. Batman, Superman, Ämblikmees – need on nimed, mis ütlevad midagi. Aga kui sulle tuuakse näiteks Shang-Chi, siis väga ei tea, mis ei tähenda seda, et see ei või töötada," sõnas Gold.

Gold hindab superkangelase filmide juures just nende lihtsust: "Nad on sellised arhailised mustvalged lood, et sul on midagi head, sul on midagi halba, ta on lihtne ja sa tead, et hea võidab enamasti. Mulle meeldib kinos näha midagi sellist, mille puhul ma olen kindel ja ma tean, et ma tulen sealt hea tundega enamasti välja, sest päris elu pakub meile piisavalt igasugust," sõnas ta.