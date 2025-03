Ene Rämmeld: mida rohkem on sul saladusi, seda säravam oled

Pariisis elav näitlejanna Ene Rämmeld rääkis "Prillitoosis" Prantsuse näitlejast Alain Delonist ning meenutas oma kohtumisi Prantsuse filminäitlejatega. Prantslannade ilust rääkides tõdes Rämmeld, et mida rohkem on sul saladusi, seda säravam sa oled.

5. märtsist alates on võimalik Tallinna, Tartu, Rakvere ja Kuressaare kinos näha Alain Deloni filme.

"Alain Deloni elu on väga keeruline olnud. Ta sündis ilusa ja armsa lapsena, aga isa jättis pere maha, kui Alain oli nelja-aastane ja siis äkki juhtus nii, et see ilus lapsuke ei sobinud enam ei isa uude perre ega ka ema perre, talle leiti asenduspere, sealne pereisa oli vangivalvur, hiljem oli ta ühes katoliiklikus pansionaadis, nii et ta põgenes igalt poolt. 14-aastaselt oli ta juba mitu korda karistatud," ütles Pariisis elav ja tegutsev näitleja Ene Rämmeld.

17-aastaselt läks Delon sõjaväkke, kus teda ka karistati, sest ajas auto ära. "Ta peaaegu visati sealt ka välja," täpsustas Rämmeld, kelle sõnul oli Delon väga produktiivne, sest ta oli nii näitleja, produtsent kui laulja.

Ametlikult on Delonil kolm järeltulijat ning ta suri 88-aastaselt. "Aga ta elus oli ka 50 koera," lisas Rämmeld.

Rämmeld meenutas oma kohtumisi kuulsate Prantsuse filmitähtedega. "35-aastaselt läksin ma Eestist minema ja kuni 50. eluaastani olin Prantsusmaal vabakutseline filminäitleja. Täna ma ei saa öelda, et olen peaosi teinud, aga ma olen näinud lähedalt ja vestelnud Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant` , Marina Vladyga. Luc Bessoniga sain ka tuttavaks, olin seal võtetel," ütles Rämmeld, kes on kaasa teinud ka kuuldemängudes, sest sageli otsitakse aktsendiga näitlejaid.

"See kõik on väga hästi makstud. Kui oli üks-kaks võttepäeva, siis olid nii head rahad, et ma elasin sellest kuu aega," muheles Rämmeld.

Prantsuse naiste stiilist rääkides tõi Rämmeld välja, et Eestis võib kohata naisi, kes on 60-aastased, aga riietuvad nagu 80-aastased. "Eestis teatud vanuses naised jäävad rohkem noortele jalgu või siis pead sa olema Anu Saagim ja mängima teismelist. Sul on kaks varianti," tõdes Rämmeld.

Tema sõnul ei räägi prantslannad kõva häälega sellest, kuidas ja kes aitab nad ilusaks teha, vaid teevad seda salaja. "Kui sul endal pole maitset, siis peab ju sul keegi olema, kes sind nõustab ja aitab."

"Mida vähem sa neid asju räägid ja mida rohkem on sul oma saladusi, seda säravam sa oled ja seda rohkem hakkad sa särama oma saladusega. Inimesed teevad asju, et olla vormis, aga ei räägi sellest kogu maailmale."