Riho Toomra oma veidrast hobist: ma ei julgenud sellest kellelegi rääkida

"Absoluutselt varjasin seda, et mulle meeldib kududa, sest see polnud asi, mida julgeks valju häälega välja öelda. Ema-isa ja vend teadsid, aga rohkem ei teadnud sellest keegi," meenutas Heimtali Pitsivilla galerii asutaja ja kunstkuduja Riho Toomra oma nooruspõlve suurt saladust.

Huvi kunstkudumise vastu päris ta vanaemalt. "Vanaema oskas väga paljusid asju teha ja mulle need meeldisid. Kui vanaema juures ööbisin, olid õhtud pikad ja igavad ning mul tekkis ka huvi," lisas ta.

Alguses oli mustriringi tegemine Toomra sõnul puhas kannatamine. "Mingil hetkel käsi harjus ja siis hakkasid asjad sujuma."

Algusaastatel tegi Toomra väikeseid linikuid, mida oli hea kinkida. "Keegi kutsus sünnipäevale, oli vaja midagi kinkida, tudengina ju raha polnud, sest kõik läks plaatide ja lintide peale. Kui linik juba valmis oli, võisin seda eksponeerida ka, et see on minu tehtud, aga see kudumisprotsess tundus mulle veider, see ei käinud üleüldise maailmapildiga kokku, sest kõik olid machod ja tahtsid kosmonaudiks saada, aga mingi vend koob, no see on ebareaalne," põhjendas ta, miks ta pikki aastaid oma lemmikhobist kellelegi rääkida ei julgenud.

Peaaegu kõik Toomra kunstkudumite mustrid, mis on valdavalt taimedest inspireeritud, pärinevad möödunud sajandi esimeses pooles Saksamaal tegutsenud pitsikudumise suurmeistrilt Herbert Nieblingilt, kes õppis varrastel kudumise selgeks samuti juba nooruses.

Mustreid, mida veel teha jagub, sest Toomra sõnul on Niebling teadaolevalt loonud 700–800 mustrit.

Igapäevases tööelus korraldab Toomra raskemuusikahuvilistele bussiretki Euroopasse erinevatele kontsertidele. "Keegi ei ole sellepärast sõitmata küll jätnud, et mul selline huvi on," muheles kunstkuduja, kelle on kudumisvardad ka bussireisidel kaasas.

Heimtali pitsigalerii on avatud siis, kui pererahvas on kodus, seega tuleks külastus eelnevalt kokku leppida.