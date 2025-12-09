Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

Kuressaare teatri näitleja Jürgen Gansen rääkis "Terevisioonis", et koolikiusamisest kõneleva lavastuse "Koleda tüdruku päevaraamat" eesmärk on olla noorele vaatajale positiivne näide, et raskeid olukordi saab muuta. Peategelast Malvat kehastava Maarja Tammemägi sõnul näitab lavastus, kui valusalt võivad sõnad mõjuda.

"Lugu võib vahepeal mõjuda väga naljakalt, sest kiusajate tegelaskujud on natuke otukesed ja naljakad," ütles vabakutseline näitleja Maarja Tammemägi, kes kehastab lavastuses "Koleda tüdruku päevaraamat" peategelast Malvat, kes on pikka kasvu 14-aastane teismeline.

Malvat hakatakse kiusama, kuna ta on teistest pikem ja teistmoodi. "Talle hakatakse sisendama seda, et ta on kole, sellega teda narritakse ja ta hakkab seda päriselt uskuma," nentis Tammmemägi. "Mingit tõepõhja sellel aga taga ei ole, nagu see enamasti elus ka kiusamise puhul tihtilugu kipub olema."

Kuressaare teatri näitleja Jürgen Gansen kehastab lavastuses Malva kõige suuremat kiusajat. "Näitlejana on pahelisi tegelasi huvitavam mängida. Kui hakkasin seda rolli looma, ega ma ei mõelnud, et olen nüüd südamest paha inimene, lähtusin sellest, kui ka ise sai lapsepõlves mõnele klassikaaslasele ülekohut tehtud. Tahan lihtsalt nalja teha, tahan tähelepanu saada, siis ongi küsimus, millal nali läheb üle piiri ja muutub kellegi jaoks juba väga raskeks olukorraks," tõdes Gansen.

Lavastuse kaudu loodetakse Tammemägi sõnul olla positiivne näide noorele vaatajale. "On võimalik abi otsida ja on võimalik leida oma inimesed. Lavastuses me ka viitame sellele, kuidas otsida abi."

Tammemägi sõnul peitub sellises olukorras inimeses ka palju valehäbi ja kerge on hakata mõtlema, et mul ongi midagi viga. "Kunagi pole viga selles, kelle kohta öeldakse, vaid enamikel juhtudel on viga neis, kes ütlevad," tõdes Tammemägi.

Lavastuse lõpp on helge, rõõmustasid näitlejad.

Gansen tõi välja, et lavastuses on väga hästi välja toodud ka lapsevanema jõuetus. "Malva ema tahab väga tütart aidata. Toob talle eneseabiraamatuid ja uurib, kas ta tunneks ennast ilusamana, kui ta oleks lapsepõlves tütart rohkem kiitnud," sõnas Gansen.

Tammemägi sõnul loodavad nad lavastusega näidata, kui nõme ja tühine on üksteise mahategemine ja kutsuda inimesi empaatiale. "Lahkus ei maksa mitte midagi," lisas Tammemägi. "Aga sõnadel on väga suured tagajärjed."

"Mina tõesti loodan, et äkki mõni kiusaja näeb seda lavastust ja mõtleb, miks ma selline olen," ütles Gansen.