Puhastusteenindaja Jane Hassan: minu kirg on kodude koristus

Teiste inimeste kodude koristamist nautiv puhastusteenindaja Jane Hassan rääkis saates "Hommik Anuga", et lähedased ei saanud aru, miks ta on valinud maailma kõige madalama ameti, kui temas on palju rohkem potentsiaali. Puhastusteenindaja Ragne Rohtla sõnul kliendid ise natuke häbenevad oma koristamata kodu.

"Ma ei solvu, kui minu kohta öeldakse koristaja, aga mida mina tahan klientidele pakkuda, ei ole mitte see tavapärane koristus, vaid midagi enamat, teenindust ja seepärast ma ka eelistaksin, kui mulle öeldakse puhastusteenindaja," ütles puhastusteenindaja Ragne Rohtla. "Aga ma täiega naudin seda tööd."

"Kui me räägime kodukoristusest, siis ma hea meelega kuuleksin, et nad ütleksid mulle Jane, aga kui kuskil äriobjektil öeldakse koristaja, siis on võib olla natuke ebameeldiv," tõdes puhastusteenindaja Jane Hassan.

Puhastusteenindajate koolitaja Helge Alt tõi välja, et kui töö sisu on muutunud, siis võiks hakata kasutama selle töö tegija kirjeldamiseks ka teist sõna. "See ei ole enam koristamine, see on heaoluteenus."

Hassan hakkas õppima algklassiõpetajaks, kuid ühel hetkel lihtsalt põles läbi. "Võtsin neljaks kuuks aja maha, et aru saada, mis on minu kutsumus, mida ma teha tahan. Sain aru, et kõige paremini oskan ma koristada, see on minu jaoks teraapia, see maandab mind ja tuleb mul hästi välja. Algklassiõpetajat minust ei saanud ja ma läksin hoopis Hele juurde koristamist õppima," meenutas Jane, kelle lähedased arvasid, et naine on hulluks läinud.

Jane sõnul ei saanud lähedased aru, miks ta on valinud maailma kõige madalama ameti, kui temas on palju rohkem potentsiaali. "See oli minusse mitteuskumine, millest ma läbi pidin minema," tõdes Jane.

Ragne sai koristuspisiku Helge koolituselt. "Siiamaani ma arvasin, et ma oskan ju koristada. Elu teeb omad korrektiivid, kahe pisipoja kõrvalt ei saanud ma käia tööl esmaspäevast reedeni kellast kellani, tahtsin seda vabadust. Mu eelmised tööd olid end ammendanud. Mulle on terve elu meeldinud koristada, aga koolitusel sain aru, et olen seda täiesti valesti teinud."

Puhastusteenindajate koolitaja Helge sõnul pole tema kunagi koristamist nautinud, kuid kuna ta pidi käsitööõpetajana töötades ka koristustunde andma, siis läks ta soomlaste koolitusele, kus avanes tema jaoks täiesti uus maailm.

"Minu isiklik kirg on kodukoristus. Sellest ma ära ei väsi. Ma olen väga armunud sellesse. Esiteks kommunikatsioon, uued tutvused, uued sõbrad, see ei ole ainult töö, see rikastab vaimselt ja emotsionaalselt. See on omavaheline sünergia," ütles Jane. "Mida hullemas seisus kodu, seda parem."

Ragne sõnul inimesed ise natuke häbenevad oma koristamata kodu. "Kui ma lähen kliendi koju, siis on selge, et ta on ise juba ära koristanud paljud kohad, sa ju vajad seda teenust, ära ise enne korista."

Jane sõnul on sanitaarruumid ja köök alati kodu kõige mustemad kohad.