Kalle Sepp: peaasi, et rock'n'roll elus püsib, siis on kõik hästi

Tantsumuusikaansambel Kalle Sepp & The Purple Gang tähistas hiljuti 20. sünnipäeva ning selle tähistamiseks valmis neil uus omaloominguline lugu "Müginool".

"The Purple Gang oli Detroidis 1930. aastatel maffiajõuk, aga see selleks, me võtsime lihtsalt nime. Aga hästi tore on see, et meile kirjutas Inglismaalt üks teine The Purple Gang, kes on 1970. aastatel juba alustanud, kes ütles, et kas me võiksime oma bändile nimeks panna The Purple Gang Estonia, siis inimesed ei aja segamini," muheles Sepp.

Tahtmine pilli mängida ja laulda on Sepa sõnul bändimuusikute ühisosaks. "Mitte laval olemine ei anna rahuldust, vaid laulmine ja pillimäng annab hea tunde."

"Istusime Mikuga (Mikk Tammepõld-toim.) maha ja mõtlesime, et midagi võiks bändi sünnipäevaks kirjutada. Kuna ma ise ei oska lugusid kirjutada, tuleb Mikule peale käia," tõi Sepp välja.

"Peaasi, et rock'n'roll elus püsiks, siis ongi kõik hästi," tõdes Sepp.