Siim Aimla: veel 85-aastasena ütles Uno Loop, et tahaks surfama õppida

Muusik Siim Aimla meenutas saates "Hommik Anuga", et kuigi Uno Loopi kuulates tundub, et ta laulab väga lihtsaid laule, siis need ei ole suhugi nii kerged.

Helin-Mari Arder astus 20 aastat tagasi Uno Loobiga koos lavale, kui legendaarne laulja tähitas oma 75. sünnipäeva. "See tundub täiesti uskumatu, see on nii kummaline, et kui ta kutsus mind, see oli esiteks nii suur au, aga see number läks täiesti minust mööda, ma alles tagantjärgi hakkasin mõtlema, kui vanaks ta sai, sest ta oli nii elus ja nii nooruslik, alati nii rõõmus ja nii lahke, nii elujõuline, et mul ei olnud sellist tunnet, et oleks tohutu vanusevahe."

Uku Suviste ütles, et ta Uno Loobiga lava ei ole jaganud. "Ma teadsin Unot vahetult enne seda, kui ma astusin muusikamaailma, tegin just esimesi samme ja just oli astunud Otsa kooli, meil oli pererestoran Eesti Maja, kus Uno käis pea iga päev söömas ja siis ma noore muusikuna istusin tal lauas vahel, rääkisime juttu, ma küsisin igasugu asju talt," meenutas ta ja lisas, et Uno soovitas tal, et kogu aeg ei tasu kõrgelt laulda, kuna madalad noodid on ka mehele väga tähtsad. "Teine asi, mis ta ütles, oli see, et kui sa tahad rikkaks saada, siis pead ettevõtlusesse minema."

Siim Aimlal oli õnn Uno Loobiga korduvalt koostööd teha. "Ma olen paar korda tema Laulasmaa kodus käinud, tema kodu on kahelt poolt ümbritsetud merega ning ta teadis, et ma tegelen veidi purjelauatamise ja surfamisega, siis ta ütles, et ta tahaks kangesti õppida surfama, aga jalad ei ole enam need, siis ta oli 85-aastane ehk ta tahtis pidevalt teha nii muusikat kui ka sporti," sõnas ta ja lisas, et Uno Loop oli lõbus mees. "Tundub, et ta laulab väga lihtsaid laule, aga need ei ole tegelikult üldse lihtsad."