Raul Rebane: meelelahutus muudab unistuste struktuuri

Raul Rebane ütles, et tänavune vabariigi aastapäeva kontsertetendus oli täiesti hiilgav lugu. "Ma olen väga rahul, et üle pikkade aastate oli selline mõnus kiiksuga huumor, tavaliselt on tähtis ja tõsine, must lagi on meie toal ja puud surevad püsti, oluline asi, aga see oli silmatorkav," selgitas ta ja mainis, et viimasel ajal tundub talle, et Eesti kiiksuga huumor on meile väga hingelähedane. "Võib-olla aeg nõuab teistsugust suhtumist."

"Meelelahutuse kaudu on võimalik edasi anda tohutult tähtsaid ja olulisi sõnumeid, see tuleb sinuni nii, et sa ei saa aru," selgitas ta ja lisas, et meelelahutus muudab unistuste struktuuri, eriti just seriaalid. "Prantslastel on terve suur teooria, kuidas läbi prantsuse filmide lammutati ära Nõukogude Liit, sest teksapaarid muutusid kümme korda tähtsamaks kui kogu nõukogude ideoloogia."

Rebane nentis ka, et "Õnne 13" ja teised samalaadsed sarjad on väga vajalikud ajaloolise dokumendina. "Teiseks on see, et õhtul poliitikud räägivad tarka juttu ja ajakirjanikud räägivad tarka juttu, aga seal räägitakse see sama asi inimkeeles ringi," ütles ta.

Vaatamata sellele, et Trumpi presidendiks valimisega löödi maailm teljest lahti ning ootamatuid uudiseid tuleb igapäevaselt, siis midagi Raul Rebane otseselt ei karda. "Ma kardan ainult ühte asja, kui Euroopa ei leia endas jõudu olla ühtne või enam-vähem ühtne, siis võib minna väga keeruliseks," ütles ta ja lisas, et Venemaa ei kuku kuskile. "Putin on surelik, tema võib kaduda, aga Vene baaskirg ja impeeriumiiha ei kao ka temaga, see jääb alles ning see pole mitte ainult poliitilisel liidritel, vaid see on ka rahva sees."

"Ma arvan küll, et ilma sõprade, ilma liitlaste, ilma NATO ja ilma Euroopa Liiduta oleks väga-väga raske, ehk võimatu, eriti kui Putin taastab endist Nõukogude Liitu, aga praegu koos sõpradega ma tunnen end päris hästi," tõdes ta.