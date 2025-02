Maailmarändurid: igatsesime väga Eesti nelja aastaaega

Kuigi pingviine, haisid ja delfiine kohata on väga võimas tunne, igatsesid 11. eestlastena ümber maailma purjetanud Anne-Mari Luik ja Karl Saluveer Eesti nelja aastaaega. Saluveeri sõnul on aga ääretult kurb kogeda, et erakordne loodus on tasapisi kadumas.

950 päeva tagasi Eestist teele asunud maailmarändurid andsid "Terevisioonile" intervjuu Brasiiliast, kus lõppes nende ümbermaailmareis. "Läks kõike muud kui seda, mis me planeerisime, aga oli tõesti unistuste reis," ütles maailmarändur Karl Saluveer.

"Kõige väljakutsuvam oli kahekesi 42 päeva ookeanil, kui me ületasime Vaikset ookeani Panamast Markiisaartele Prantsuse Polüneesias. Natuke tuli üllatusena, kui rasked on kehale igapäevased baastegevused loksuvas paadis. Alates hambapesust ja lõpetades toidutegemise ja magamisega. Väga raske on paadis leida kohta, kus sa saaksid magada nii, et saad keha lõdvaks lasta," ütles maailmarändur Anne-Mari Luik, kelle jaoks kõige põnevam oli kohtumine kõikvõimsa loodusega.

"Vaalad, delfiinid, manta raid, kilpkonnad, džungel, Suurt rõõmu ja kohati ka kurbust pakkus see, et igal pool on natukene näha seda, et erakordne loodus on veidi kadumas. Korall sureb, kalu jääb vähemaks, prügi on palju. Aga võimalus haikalaga koos sukeldumas käia on ikkagi päris kihvt," tõi Saluveer välja.

Luige sõnul oli väga positiivne ka kohalike inimestega kohtumine ja nende elustiili tunnetamine. "Kui lähedased on inimesed siiski veel loodusega."

Saluveer ja Luik on 11. eestlased, kes paadiga maakerale tiiru peale on teinud. "Hästi kihvt on tõdeda, et Eesti kui klassikaliselt suur mereriik on seda traditsiooni uuesti ellu äratamas. Meil isegi oli natuke võistlus, kas me jõuame 11. eestlastena lõpetada, sest me teame, et üks eesti paat on hetkel Lõuna-Aafrika vabariigist teel Kariibide suunas ja üks on hetkel kuskil Vaiksel ookeanil ning kolmas paat on ka veel liikumas. Pikamaapurjetamine elustiilina on Eestis mõnusalt comeback`i (tagasitulek-toim.) tegemas," ütles Saluveer.

Plaan Eestisse tagasi jõuda on augusti lõpus, septembri alguses. "Peab tunnistama, et Eesti ilm hetkel, mis on miinus seitse kraadi, on tegelikult väga kutsuv," ütles Saluveer.

"Neli aastaaega on tegelikult küll midagi, mida me väga-väga igatseme. Selline pidev suves olek teeb ka inimese enda meele ja hinge natuke laisaks," tõdes Luik.

"Kui kingad või tossud lähevad lörtsi sees märjaks, siis see tegelikult pole probleem. Eesti on elamiseks suurepärane koht," lisas Saluveer.