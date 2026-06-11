Meremees: väga lihtsa paalisõlmega saab päästa uppujat ja vedada autot

Kapten ja matkapurjetaja Karl Saluveer õpetas "Terevisioonis" tegema paalisõlme, mis on nii universaalne, et sellega saab autot kraavist välja tõmmata, uppujat päästa ja ükskõik kui suurt raskust tõsta. Saluveeri sõnul piisab, kui ümber maakera purjetades oskad ainult seda üht sõlme teha.

"Sõlmedest on kirjutatud paks raamat, sest sõlmi on nii palju, aga selleks, et sõita ümber maakera, on vaja teada ainult üht sõlme. Selle nimi on paalisõlm ja see on universaalne sõlm, mille abil me saame kinnitada mida iganes ja ükskõik kui suure raskuse ja hiljem hõlpsalt selle ka lahti," ütles kapten ja matkapurjetaja Karl Saluveer.

Sõlme selgeks õppimisel on üks tore lugu. " Võtame köie otsa ja paneme ümber selle, mida me tahame siduda. Teeme ühe aasa ja seda kutsutakse uruks. Köie otsa kutsume kas jäneseks või hiireks. Lugu käib nii, et hiir tuleb urust välja ehk ots tagant ettepoole välja. Nüüd läheb hiirekene ümber puu. Pikem köis on siis puu. Nüüd näeb kassi ja hiireke jookseb koju tagasi ehk köie ots läheb urgu tagasi. Nüüd tõmbame köie pingule ja ongi valmis. Sõlme eelis on see, et ükskõik kui tugevalt sa tõmbad, see ei tule lahti," juhendas Saluveer.

Sama sõlme saab siduda auto konkus külge, et auto vajadusel kuskilt välja tõmmata. "Nüüd hiljem, kui keerad sõlme teistpidi, tekib aas. Kui sa aasa tagurpidi alla tõmbad, tuleb sõlm lahti," tõdes Saluveer. "Kui seda sõlme oskad, oled valmis meremees."

Nüüd tuleb suvi ja paljud inimesed lähevad vette. "Aga need, kes ei oska veel hästi ujuda või juhtub midagi ja sa tahad talle nööri visata, siis selleks on ka õige tehnika. Muidu on nii, et sa viskad ja kõige hullem on see, et nöör ei jõua kohale."

Kõigepealt lappad nööri endale küünarnuki peale. "Trikk on selles, et köie vaba ots tuleb visata maha ja panna oma jalg sinna peale. Jagad käe peal oleva köie mõtteliselt pooleks. Vasaku käe sõrmed jätad lahti, et köis saaks lennata ja parema käe peal oleva köiega võtad hoogu ja viskad," juhendas Saluveer. "Kui abivajaja saaks nüüd selle köie paalisõlme abil endale ümber siduda, oleks see päästmisel suureks abiks."

Paalisõlmega saab teha kõike, kalamees saab merele minnes ankru kinni panna.

Saluveeri sõnul saab ka kingapaela lihtsa vaevaga sõlmida nii, et see kogu aeg lahti ei tuleks. "Paneme otsad üksteise tagant läbi. Nüüd on nii, et kui parempoolne nöör tuleb pealt, peab see ka teiselt poolt pealt tulema ehk iseendast läbi. Kingapaelaga sa paned aasa. Kui sa nüüd nööridest tõmbad, siis sõlm tõmbab ennast kokku. Kui sa paneksid nööri teistpidi, mitte enda pealt, vaid alt, siis vajub sõlm kogu aeg lahti," juhendas Saluveer.