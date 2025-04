ETV2 ja Jupiter toovad vaatajateni mõjuvõimsad loodusfilmid

ETV2 alustab keskkonnakuud laupäeval, 3. mail, kui vaatajate ette jõuab äsja parima dokumentaalfilmi EFTA-ga pärjatud kodumaine film "Vara küps". Enam kui kuuekümnes Eesti eri paigas üles võetud loodusfilm avab vaatajale Eesti metsade hetkeseisu ja näitab, kuidas poliitilised otsused on meie ühise vara kasutamist mõjutanud.

Mets ongi üks märksõnu keskkonnakuu tänavuses filmivalikus. Teemakuu jooksul saab alates 5. maist esmaspäeviti ETV2-s nautida neljaosalist dokumentaalsarja "Puu, mis varjutab metsa", mille keskmes on erilised puud. Sarja avaosas saab lähemalt tuttavaks Austraalia hiigel-eukalüptiga, järgmiste osade peategelased on Kanada lääneranniku vihmametsa hiigel-elupuu, taiga püha puu kask ja Madagaskari baobab.

Keskkonnakuu dokumentaalid on ETV2 eetris maikuu teisipäevadel, alates 6. maist, kui vaatajateni jõuab soome dokumentalisti Virpi Suutari "Ükskord metsas".

Kõiki filme näeb eetriajast sõltumata Jupiteris teemalehel, kus lisaks on vaatamiseks suur valik teisi keskkonna teemasid avavaid dokumentaale.

ETV viib omakorda 1. mail seiklema koos polaarränduri Timo Paloga Gröönimaale, et avastada selle jäise paiga loodust, kultuuri ja kohalikku elu. Kell 21.30 eetrisse jõudvas loodussaates võetakse ette matk miljoneid aastaid vana jääkilbi serval ning uuritakse, mida arvatakse Gröönimaal maailma kasvavast huvist sealsete rikkalike maavarade vastu ning kuidas on kohalikud selles karmis kliimas juba aastatuhandeid hakkama saanud.

Keskkonnakuu dokumentaalid ETV2-s

"Ükskord metsas"

Teisipäeval, 6. mail kell 22.30

Dokumentalisti Virpi Suutari film on ood ja kummardus Soome põlismetsadele ning noortele aktivistidele, kes võitlevad vihaselt puidutööstuse ja poliitikutega selle nimel, et ka järeltulevad põlved saaksid looduse ilu nautida. See on lugu ennastsalgavast võitlusest, mis võib lõppeda Soome metsade päästmisega või täieliku ökoloogilise katastroofiga.

"Korporatiivne toit"

Teisipäeval, 13. mail kell 22.30

Dokumentaal suurkorporatsioonide mõjust toidu tootmistele ja kaubastamisele ning läbi selle tööjõule, tervisele ja planeedile tervikuna. Korporatsioonide koondumine viib küll tõhusa, kuid samas haavatava üleilmse toidusüsteemini, mille eesmärk on kasum. Alternatiivi pakuvad uuendusmeelsed farmerid, toidutootjad ja aktivistid, kes on asunud võitlusse jätkusuutlikuma tuleviku eest.

"Ohtlikult lähedal"

Teisipäeval, 20. mail kell 22.30

Euroopa Liidu toel käivitatud projekt taastada pruunkarude asurkond Itaalia Alpides osutus edukaks - tekkinud populatsioon suutis paljuneda ja loomad vabas looduses ellu jääda. Paraku hakkasid sagenema karude rünnakud inimestele ning need vahejuhtumid tõid kaasa kirglikke debatte selle üle, mida tähendab karude taastulek kohalikele kogukondadele. Kas karud ja inimesed saavad elada lähestikku? Kuidas leida tasakaal vabaduse ja turvalisuse vahel.

"Vaalamaailm"

Teisipäeval, 27. mail kell 22.30

Üks väänkasvaal on randunud kaugel rannikul. Selle elu päästmiseks peetava võitluse käigus avastame nende erakordsete olendite loo, kes elavad maailma ookeanides. Inspiratsiooni saanud Heathcote Williamsi bestsellerist, viib "Vaalade Maailm" meid avastusretkele vaalade avastamata aladele ja vaevalt tuntud ühiskonda, millel on märkimisväärsed võimed ning uskumatult rikkalikud ja keerulised sotsiaalsed suhted. Film elust kogu selle mitmekesisuses, inimese kohast Maal ning hädavajalikust vajadusest koostöö järele liikide vahel, kes jagavad meie planeeti.