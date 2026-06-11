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Kilekotiga ümbermaailmareisile minev Andreas Melts: teen sellest oma show

Raadio 2
Foto: ERR
Raadio 2

Muusik ja koomik Andreas Melts rääkis saates "R2 Hommik!", et plaanib 23 päevasele ümbermaailmareisile minna toidupoe kilekotiga, et teha sellest muusikaline komöödia-show. Meltsi sõnul on kõige kriitilisem sihtkoht Rwanda, kus plastkotid on keelatud.

Muusik ja koomik Andreas Melts alustab 19. juulil rännakut, mis viib mitmesse erinevasse riiki nagu India, Taiwan, Etioopia, Rwanda, Kanada, Ameerika Ühendriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina. Ettevõtmise teeb ebatavaliseks tõsiasi, et kohvri ja seljakoti asemel on kogu tema reisi pagasiks vaid üks tavaline toidupoe kilekott, mis mahutab passi, rahakoti ning paar riideeset.

"Kaks päev tagasi sain teada, et Rwandasse ei tohi kilekotiga siseneda. Kümme aastat tagasi võtsid nad vastu seaduse, et plastkotid on keelatud," tõdes Melts.

"Kilekotireis on mu elus suur peatükk, mille poole olen pikalt püüelnud. Lõpuks ometi ma teen enda asja. Käin reisil ära ja siis teen sellest muusikalise komöödia-show. Kogu teekond algas 2022. aastal, kui ma Tiktokki ja Instagrami hakkasin tegema, kui tulid videod ja naljad, ühel hetkel ka muusika. Nüüd ma saan selle kõik kokku pakendada ja laval esitada," tõi Melts välja.

Reisi eelarve on Meltsi sõnul 5000–6000 eurot. "Siin on lennupiletid ja ööbimine ka juba sees. Igas riigis olen maksimaalselt kolm päeva. Kokku kestab mu ümbermaailmareis 23 päeva. Reisil olles filmin ka klippe, mida hiljem oma show ajal näitan. Filmin täiesti üksinda, mingit meeskonda mul kaasas ei ole. Panen kaamera vahepeal teepervele ja filmin. Loodan väga palju just kohalikega jutule saada," selgitas koomik.

Meltsi sõnul võib kõige keerulisemaks etapiks osutuda Rwanda, kus plastkotid on seadusega keelatud ning piiril vahelejäämine võib lõppeda koti äravõtmise ja trahviga.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Margus Kamlat ja Jüri Muttika

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