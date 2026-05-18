Reisidokumentalist Väino Laisaar: looduse vitsad saan alati kätte Ameerikas

Reisidokumentalist Väino Laisaar rääkis saates "Hommik Anuga", et looduse vitsad saab ta alati kätte Ameerikas, sest mingil arusaamatul põhjusel läheb ta sinna alati mõne eelarvamusega. Kõige rohkem meeldivad talle aga riigid, kus elavad eeslid, sest eeslitega koos on erakordsed inimesed.

"Kes oleks osanud arvata, et meie reisisaade jõuab 200. saateni, esimese hooga me läksime tegema üheksat saadet suveperioodil," ütles reisidokumentalist Väino Laisaar, kes teeb koos maailmarändur Andres Karuga Kuku raadios reisisaadet.

"Looduse vitsad saan ma alati kätte, kui ma Ameerikasse lähen, sest ma lähen mingil arusaamatul põhjusel sinna alati mingi eelarvamusega, kuigi ma tean, et ei tohiks minna," tõdes Laisaar.

Laisaarele meeldivad kõige rohkem sellised riigid, kus inimesed on teistsugused. "Minu lemmikriigid on need, kus elavad eeslid, kes on väga toredad. Tavaliselt eeslitega koos elavad erakordselt toredad inimesed," tõi Laisaar välja. "Kõige eredamalt on mällu sööbinud Peruu, kuhu olid elama sattunud minu suuteks üllatuseks kolm täiesti erinevat inimliiki. Amazonase džunglis elavad indiaanlased, kes on lühikest kasvu ja elavad kahe või kolme seinaga majades, sest rohkem pole vaja. Elavad sellest, mis mets ja jõgi pakuvad," nentis Laisaar. "Neis on lihtsa elu nautimise rõõm säilinud."

Laisaare viimaste aastate kõige võimsam kogemus on olnud Ameerika linnas Albuquerque'is, kus toimub Ameerika põlisrahvaste laulu- ja tantsupidu. "Kui sinna lähed, siis on kohe silme eest kirju. Mul oli ikka tükk tegemist, et mitte lasta ennast transsi ära koputada. Ühel hetkel kaameraga filmides tundsin, et ma ei ole enam päris kohal. See nende laul on selline, mis läheb erinevate kihtidena inimese sisse," selgitas Laisaar.

Maailmarändur Andres Karu kirjeldas oma reisikogemust Moldovas, kus ta hommikul kohalike majalobudikus üles tõustes nägi, et iga puu otsas istub kana. "Lihtsalt istub, midagi ei tee. Järgmisel hetkel lähevad kassipojad koera kaissu, kes maja seina ääres vedeleb. Koer paneb neile hoolivalt käpakesed ümber," muheles Karu. "Mõtlesin, et kuhu ma olen sattunud."

"Reisimine kasvatab tolerantsi kõigi ja kõige suhtes, ja mul on seda kasvatamist aeg-ajalt vaja," tõdes Karu.