Perearst Piret Rospu soovitab nädalas süüa 30 erinevat taime

"See on analüüs ühest väga suurest õdede terviseuuringust, kus uuriti naisi, kes töötavad meditsiiniõdedena. Selle kõrvale toodi tervishoiutöötajate uuring, mis viidi läbi meeste hulgas. Kokku osales kahes uuringus üle 100 000 inimese," ütles perearst Piret Rospu.

Õdede terviseuuringus vaadati lisaks toitumisele ka liikumist, sotsiaalseid suhteid ning kõiki tervist mõjutavaid tegureid.

Perearst Piret Rospu sõnul võttis analüüs 100 000 inimesega osalenud uuringust välja need inimesed, kes elasid 70 –75-aastaseks ilma teatud haigusi põdemata.

"Uuringus oli 11 olulisemat haigust välja toodud. Nad nimetasid tervena vananemiseks seda, kui inimesel puudused need 11 haigust," selgitas Rospu.

Perearst tõi välja kurjajuure, milleks on transrasvad, millest kunagi rääkis Evelin Ilves seoses kommidega. "Tänaseks on Euroopa Liidus transrasvade kasutamine väga rangelt reguleeritud."

"Töödeldud liha on selgelt selline asi, mille tarvitamist võiksime vähendada. Ühel pool on tervislikud rasvad, mida saame näiteks pähklitest, oliiviõlist, rapsiõlist, kalast, avokaadost ja teisel pool loomsed rasvad, töödeldud rasvad, transrasvad. Nende omavaheline tasakaal laias laastus peegeldab seda, kui kooskõlas on see olnud taldrikureegliga," tõi Rospu välja.

Taldrikureegli järgi võiks pool taldrikut olla puu- ja köögiviljad, neist natuke rohkem köögivilju ja vähem puuvilju, veerand taldrikust võiks olla midagi valgurikast, näiteks kala, muna, juust, liha ja veerand võiks olla süsivesikurikas toit nagu täisterapasta, täisterariis ja kartul.

"Kohvil on selgelt tervisele päris mitmeid häid mõjusid. Kohvi võiks piirata need, kellel on vererõhuhaigus kontrollimata. Veiniga käivad sageli kaasas puuviljad ja juustud ning see võib sikutada veini tervislikumale poole. Kangemate jookide ja õllega käivad ju kaasas soolased snäkid ja lihad," sõnas Rospu.

Perearst tõi välja, et nädala jooksul võiks püüda süüa 30 erinevat taime. "Hommikul sööd neljaviljaputru, sinna paned mustikaid, vaarikaid ja seemneid. Hommikusöögiks on juba kuus taime. Lõunaks sööd suppi, kus on erinevad köögiviljad, nii et üle kümne taime saab kahe toidukorraga vabalt kätte," õpetas Rospu.