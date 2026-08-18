Urmas Vaino: kommunikatsiooniabi aitab terava tähelepanu all selgust hoida

Koolitaja ja saatejuht Urmas Vaino rääkis saates "R2 Hommik!", et presidendi kandidaat on terava tähelepanu all ja väga hapras olukorras. Vaino sõnul võetakse kommunikatsiooniagentuur appi seetõttu, et kõik see, mida sa ütled, oleks mitme aju poolt läbi mõeldud, täpseks sõnastatud ja vastaks sellele, mida sa päriselt öelda tahad.

"Riigikogu liikmed tahavad arutelu. Kui presidendi kandidaat oleks olnud sada protsenti kõigile meele järgi, selline müütiline tegelane, ka siis oleks tekkinud soov saada oponeerivat või teist vaadet, teistsugust lähenemist. Ma arvan, et selles olukorras, kus me praegu oleme, ootavad inimesed mingitele küsimustele vastuseid. Miks me elame hetkel nii nagu me elame ja kas selle vastu midagigi saab teha," tõdes koolitaja ja saatejuht Urmas Vaino.

Vaino tõdes, et sai sel suvel kokku raha, et sõita perega Rootsi. "Selgus, et see oli nutikas tegu, ostsin sealt kaasa kohvi. Seesama kohv, mis Tallinnas maksab mingis poes isegi 19 eurot, 12 eurot, maksab Rootsis viis ja kuus eurot. Tegelikult on see päris müstiline. Me igapäevaselt ei tegele selle küsimusega, et mille pagana pärast me oleme ilmselt Euroopa üks kallimaid riike," nentis Vaino.

"Ma arvan, et seda debatti, miks see nii on, on täna vähe. Kahjuks on nii, et poliitikud, kes täna valitsevad ei ole liiga populaarsed seletama mingeid asju. Nende juttu ei taheta kuulata ja oodatakse valimisi," tõi Vaino välja.

"Meil on tegelikult üsna ühesugused presidendi kandidaadid. Ülle Madise ja Tiit Land on oma emotsionaalselt plaanilt inimestena üsna ühesugused, mulle tundub. Pigem rahulikud, kaalutlevad. Ei pea kaua ootama, et tuleks väike huumor ja vahepeal sinna huumori otsa isegi kerge villane," sõnas Vaino.

Vaino sõnul on Tiit Land inimene, kes helistab püsivalt väga paljudele. "Muuhulgas on helistanud ka mulle. Mina olen kohtunud Tiiduga presidendi valimiste asjus, näinud tekste, mida ta kirjutab, aga ma ei ole Tiit Landi palgal. See on üliloogiline, et sul on sel hetkel väga palju inimesi ümber. Miks Ülle Madise tegi selle avalduse, et mind nõustab Põim Kama agentuur, siis ma arvan, et põhjus on väga lihtne. Et ajakirjanikud või tegelikult poliitikud ei jõuaks käima panna seda lugu, et näe, nüüd Janar Filippov istub, keel põses, ja muudkui toksib laike ja teeb tekste, saadab sõnumeid, ma loodan, et ta ei tee seda ja pigem ongi tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, mul siin inimene töötab."

Koolitaja sõnul on see inimesele päris habras olukord, kui ta on presidendi kandidaat. "Kõik vaatavad sind, kõik õhtul korra arutavad kodus diivani peal, et no mis sa sellest tüübist arvad. Tähelepanu on nii terav, et sa tahad, et kõik see, mis sa ütled, oleks väga mitme aju poolt, ja mitte ainult tehisaju poolt läbi mõeldud, sõnastatud täpseks, vastaks sellele, mida sa öelda tahad, sest selgus hakkab lugema väga palju, mida üks või teine kandidaat mingi jutu käigus ütleb," selgitas Vaino, miks võetakse endale appi kommunikatsiooniagentuur.

Presidendi valimise peamine häda on Vaino arvates kogu selles reeglistikus, mille me olema paika pannud. "Esiteks, see on suvel. Ajal, kus elu käib ja ei käi, paljudes toimetustest on praktikandid, inimeste tähelepanu on natuke vähem, teemasid on natuke vähem. Teiseks, 68 häält, mis tähendab seda, et Eesti riigikogus on peaaegu võimatu kandidaat ära valida. Sa peadki tooma mängu kas musta hobuse, tegema seal taga diile, mingites asjades kokku leppima, muidu hakataksegi kandidaate torpedeerima. Peamine probleem on presidendi valimise korras," nentis Vaino. "Ma loodan väga, et debativõimalused tekivad, kus me saame kuulata Ülle Madist ja siis teda, kes, juhul kui, tema vastaskandidaadiks saab."