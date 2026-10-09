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Tõnis Saadoja: olin nii edev, et võtsin presidendi pakkumise vastu

Ringvaade
Foto: Priit Mürk/ERR
Ringvaade

Maalikunstnik Tõnis Saadoja rääkis "Ringvaates", et oli nii edev, et võttis vastu pakkumise maalida presidendi portreed, kuigi portreesid ta väga palju maalinud ei ole. Saadoja sõnul loobuks ta portree maalimisest, kui porteteeritavaga head klappi ei teki.

"Ma üritasin mõelda mitte niivõrd presidendi ameti peale, sest portree on ikkagi inimesest," ütles president Alar Karisest portree maalinud maalikunstnik Tõnis Saadoja. "Alar Karis on olnud väga hea president ja ta on väga sümpaatne inimene."

Saadoja sõnul oli ta nii edev, et võttis pakkumise vastu, kuigi portreesid ta väga palju maalinud ei ole. "Kui sulle helistatakse ja küsitakse sellist asja, siis pigem tahaks öelda jah. Mina ütleksin pigem ei sel juhul, kui inimesega ei klapi," tõdes Saadoja.

Maalimisele eelnes pildistamine ja seejärel väike mõtisklus, milline kaader valida. "Sain väga palju ise otsustada. Küsisin mõningat abi või sisendit, aga mulle anti hämmastavalt vabad käed. Alustasin vaikselt suvel ja konkreetselt selle maaliga mahub kõik septembrikuu sisse," meenutas kunstnik.

"Ma arvan, et see on hea, kui maali peal on mõned pintslikarvad. See näitab materjali ajalugu," nentis Saadoja.

Portreemaali signatuur on tagaküljel. "Mul ei ole head kätt, et esiküljele signeerida. Ma ei ole oma maale vist eriti kunagi esiküljele signeerinud," tõdes Saadoja.

Tõnis Saadoja oma ateljees Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Jüri Muttika

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