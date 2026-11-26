88-aastane Eesti-Soome kunstnik Ludmilla Siim rääkis "Prillitoosis", et tema tööd valmivad aeglaselt, kuid kui need valmis saavad, võib ta neist üsna kergekäeliselt loobuda. Siimu sõnul on temas mingi tohutu jõud, mis sunnib teda siiamaani loominguga tegelema ning takistuseks pole saanud ka hiljutine käeluumurd.

Almatõs sündinud Ukraina-Eesti peres kasvanud ja täna 88-aastane Eesti-Soome kunstnik Ludmilla Siim on endiselt aktiivne kunstnik, kelle viimane näitus avati tänavu augustis.

1960. aastatel Tartu kunstikoolist kunstiinstituuti õppima tulnud Siim torkas silma kõiges. Viimasel kunstioksjonil maksti tema töö eest muljetavaldav summa.

"Ma kukkusin ja üks käsi oli mul täiesti võimetu ja midagi ei teinud. Olin juba kodus ja minu juurde tuli füsioterapeudist noor naine, kes oli arvamusel, et ma olen nii hullus staadiumis ja mul on juba nii kõrge iga, et ta hakkab mind väljas käies talutama. No mitte talutama, aga käe alt kinni hoides kõndima. Ma ütlesin talle, et ma olen mõelnud seda ja tundnud, et ma maalin sellise pildi, kui ma saan tervemaks, mille nimi on "Ime"," ütles aastaid Soomes elav Siim.

Füsioterapeut, kes käeluumurruga Ludmillale maalimise asemel vanainimesele sobivamat õues tatsumist pakkus, ei aimanud, et tema ees on Eesti esimene naiskarateka, kes füüsiliselt vormilt oli võrdne omaaegsete kunstitippude Lembit Kolgi ja abikaasa Rein Siimuga.

"Alustasime väikese põrandaaluse grupiga, kuhu tuli kogu aeg inimesi juurde. Sellest tuli päris tõsine asi välja. Enne harjutusi pidi tegema 200 kükki, keegi nendest meestest ei suutnud seda teha, mina küll suutsin. Mul oli teatud tahet. Musta vööni ma ei jõudnud, siis peab olema kahevõitluses ja pole vahet, kas tegemist on naise või mehega," tõdes kunstnik.

Siim tõi välja, et tänapäeval kiputakse kunstnikke jagama nais- ja meeskunstnikeks. "Sellise ameti puhul on see ülearune, naiskunstnik tuli feminismiga sisse," leidis Siim.

"Minu töös kõik nõuab aeglust. Mina ei tee kiirelt valmis. Kõik nõuab pikemalt mõtlemist. Algus on mul väga kiire, aga hiljem peab olema aega süveneda, mida teha järgmiseks. Ilma mõtlemata ma võin töö kohe ära rikkuda. Ma pean olema nii aktiviseerunud, et unustan kogu vaeva ja hakkan tegema," muheles kunstnik.

Ludmilla ja Rein Siimu teed kohtusid kunstiinstituudis ja neist sai paar, kes inspireerisid üksteise töid. Esimesest kohtumisest alates oli neil üks kindel plaan pääseda vabasse maailma Soome.

"Kõik oli tol ajal täiesti lukus, kõik mererannad kinni," nentis Siim.

Rein konstrueeris allveejalgratta, millega jõuti Aegna saarele, aga sealt edasi ei pääsetudki. "Esiteks peab olema lainetus ja teiseks peab olema udu ja kolmandaks ei tohi sind näha ükski prožektor, aga kõik läks täiesti vastupidi. Ma olin Reinule lubanud, et me seda teeme ja ei tahtnud sellest taganeda, põhimõtte pärast," meenutas Siim.

Kui lõpuks fiktiivabielude abil Soome jõuti, oli see Ludmilla ja Reinu armastuse lõpp.

Lisaks erakordselt viljakale loomeperioodile nii Eestis kui Soomes on Siim olnud ka erakordselt andekas noorte talentide äratundja ja suunaja. "Andres Tolts oli minu abiline, ma tunnen teda 6. klassist alates, kui olin 46. Koolis kunstiringi juhendaja."

Peale ülikooli kunstiõpetajana 46. Koolis töötades puhus just Siim tuule tiibadesse Urmas Pedanikule, Raivo Metsale, Kai Koplile, Ando Keskkülale ja Andres Toltsile.

"Ma ise annan väga kergelt oma töid ära, sest need on tõepoolest tehtud ainult sel momendil, kus see tarve on ja ma ei ütle, et ma siis hülgan oma töö, aga siis on mul see tehtud," tõdes Siim. "Üks asi, mis on end mulle peale sundinud, on mul ära tehtud."

Siim tõi välja, et kui inimene on lahkunud, siis on tal sellega ikkagi tegemist. "Kuup mu maalil on selleks, et siia ma kogun inimese vaimse osa, mis on kõige tähtsam, kui ta on ära."

Hetkel võtab suure osa Siimu ajast monograafia tegemine. "Ju minus mingi jõud liigub, kuidas ma jään istuma, kui see jõud sunnib mind tegema. Kasvõi siis, kui vahel käsi on haige, ma pean selle terveks saama, et töötada."