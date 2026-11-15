Toitumisnõustaja Liis Orav: pikaelisuse kontekstis on kõrge valgusisaldus kõige olulisem

Näitleja Anne Reemann ütles, et mitmed tema suguvõsa naised on elanud väga kaua. "Ema on mul praegu 96-aastane, eks me näe," sõnas ta ja lisas, et vanatädi elas isegi 100-aastaseks. Piret Kalda tõdes samuti, et tema ema elas ka 91-aastaseks. "Minul küll selliseid plaane ei ole, olgu neid aastaid üks, kaks või kümme, aga neid tahaks tervena elada, seda ka ei taha, et vead 100-aastaseni välja, aga oled hästi vilets."

Integratiivne terviseterapeujt ja toitumisnõustaja Liis Orav ütles, et Eesti naised elavad umbes 60 aastat tervena, mehed ligi 57 aastat. "Kui mõtleme, et eestlaste üldine eluiga on 80 kanti, siis tundub, et meil läheb päris hästi, aga kui võrdleme end Põhjamaadega, siis seal on tervena elatud elu kuskil 8-10 aastat pikem, siin tuleb kõigil endale otsa vaadata ja küsida, miks meil eestlane nii palju kehvemini läheb."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma arvan, et eestlased on väga stressialtid, ka vaimse tervise näitajate poolest on eestlased kõige viletsamad," rõhutas Orav ja mainis, et kui tajume väljaspoolt väga stressirikkana keskkonda, siis see kujuneb ka meie isiklikuks stressiks ning emotsionaalseteks pingeteks. "See hakkab mõjutama loomulikult ka meie üldtervist."

Eesti Naise köögitoimetaja Lia Virkuse sõnul oli väga suur väljakutse neid retsepte kokku panna. "Aga see oli niivõrd põnev pakkumine ja ma otsustasin seda teed minna, et luua Liis Orava nimekirja alusel esitatud toiduainete alusel need retseptid."

Reemann ja Kalda proovisid saates muuhulgas tervislikku quiche'i, kuhu sisse oli pandud rohkem spinatit, ning ilma jahuta šokolaadimuffineid, mille valmistamiseks oli kasutatud hoopis ube. Samuti olid laual erinevad toiduained, nende seas ka täisterasepik, mida ei saa Orava sõnu pidada unistuste tervisetoiduks. "Pigem ikkagi rukki- ja tatrajahust tehtud leib."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Samuti tõi toitumisnõustaja välja, et taimsete piimade puhul on tegu ultratöödeldud toiduga. "Piimatooted on terviktoit, kellele piim sobib, palun väga, täiskasvanud inimesed lihtsalt piima joomise väga ei fänna, aga samal ajal räägime ka kreeka jogurtist ja skyr'ist," rõhutas ta ja mainis, et jogurtite puhul on oluline jälgida ka kõrget valgusisaldust. "Pikaealisuse kontekstis on kõige valgusisaldus kõige tähtsam üldse, mida vanemaks me saame, seda halvemini meie keha valku omastab ja valgukogus meie menüüs muutub eriti oluliseks."