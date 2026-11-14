Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

Ansambel Frankie Animal andis välja kolmanda albumi "Hearts". Saates "Hommik Anuga" ütles bändi laulja Marie Vaigla, et nii häid lugusid ja ilusaid sõnu on rõõm laulda ja salvestada.

Marie Vaigla ütles, et pärast albumi ilmumist on kergendustunne, aga samas ka ootus esitluskontsertide ees. "Üldse see, et esitada neid lugusid, sest minu arust me oleme saanud valmis ühe parima albumi" tõdes ta.

Ansambli liikme Jan-Christopher Sooviku sõnul kasutasid nad materjali kokku pannes ka tehisaru abi. "Mõnikord, kui tahtsime mõnd viiulit või muud sedasorti partiid, siis me ei palganud kedagi, vaid lasime tehisarul selle ära teha."

Mõned neist katsetustest jõudsid lõpuks ka plaadile. "Albumi viiendas loos "Broken" on lõpuosas meloodia, kuhu oligi vaja viiulit, nelja päeva pärast pidime plaadi trükki saatma, seega võtsimegi robotid appi," selgitas Jonas Kaarnamets ja lisas, et lõpuks ei kõlanud see üldse viiulite moodi, aga meloodia oli väga hea sellele vaatamata.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma kirjutan üldiselt sõnad, aga see on ümbruskõnna ja sõpruskonna jälgimine, vaatad, kellel midagi parasjagu juhtub ja paned kirja," tõdes Kaarnamets ja tõi välja, et Maria Vaigla pole ühegi salvestuse peal nii hästi laulnud kui siin plaadil. Vaigla kinnitas, et kui on lood nii head ja sõnad nii kaunid, siis on seda puhas rõõm laulda ja salvestada.

Samuti rõhutas Kaarnamets, et rahaliselt on nad praegu bändiga napilt nullis. "Saame loominguliselt katsetada, teha ja mängida," ütles ta ja lisas, et hetkel nad peale ei pea maksma.

Saates esitasid nad uuelt albumilt ka loo "Hearts":

"Hommik Anuga" on ETV eetris 15. novembril kell 10.00.