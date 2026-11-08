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Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

Hommik Anuga
Foto: Margarita Mironova-Malkin
Hommik Anuga

Helilooja ja muusik Raul Ojamaa rääkis saates "Hommik Anuga", et on suur vahe, kas kirjutada muusikat endale või mõnele teisele artistile. Debüütalbumi avaldanud Ojamaa sõnul on ta harjunud olema bändides taustajõud ja tähelepanu keskpunkti astumine on tema jaoks huvitav väljakutse.

"Ma olen palju olnud bändides ja projektides toetav jõud, aga nüüd tähelepanu keskpunkti astudes tunnen ennast huvitavalt. Vahepeal mõtlen, et ma tegelikult ei ole üldse nii huvitav inimene, kes peaks eeslaval olema, aga mulle meeldib muusikat teha," ütles debüütplaadi avaldanud viiekordne Eesti muusikaauhindade laureaat Raul Ojamaa.

Endale muusika kirjutamine on teistmoodi. "Kui sa kellelegi teisele kirjutad, on see natuke ka nagu ülesande lahendamine. See, kes ütleb ei või jaa, on sinust väljaspool. Sina ei ole lõppvastutaja" tõi Ojamaa välja.

Tema debüütalbumi pealkiri "Again and Again and Again" (Jälle ja jälle ja jälle) on inspireeritud tõdemusest, et elu areneb, aga mingid väljakutsed, mis ei ole selle aja spetsiifilised, korduvad iga mingi perioodi järel, ühiskond seisab taas silmitsi konflikti või probleemiga ja selles kaoses mingi seaduspära otsimine ja kammertooni või konstandi leidmine, mis selles müras tegelikult päris on, on albumi põhiteemaks," tõdes Ojamaa.

"Aurora", Raul Ojamaa, Mick Pedaja, Ornery

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

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