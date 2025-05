Liisi Koikson: armastus on tabanud mind täiesti ootamatutes kohtades

"Armastus ehk see tõmme on tulnud vahepeal võib-olla ootamatutest kohtadest," tõdes Liisi Koikson, kes teeb koos Anett Kulbini, Rolf Roosalu ja Ewert Sundjaga armastuslaulude kontserdi.

Kõige rohkem on Koikson koos olnud Tõnis Mägi kirjutatub lauluga "Sinu hääl". "Ma olen seda laulu laulnud nii palju ja iga kord, kui ma neid sõnu ütlen, ma tunnen seda, et ma helistan kellelegi ja kuidas siis on. Me eestlased olemegi sellised, et me ei ütle kunagi otse kellelegi "Ma armastan sind", võiks öelda rohkem otse, aga see on julgustükk. Ikka ütled ju, et kuidas siis ilm on ja et olgu sul siis hästi," mõtiskles Koikson.

Ta tõi välja oma noorusaja lemmiku, poistebändi NSYNC. "Küsimus oli, et kas ma olen nooruses tundnud mõne kuulsuse vastu sellist tunnet, et vot see poiss mulle sobiks. Poistebändidega oli alati nii, et ma esilaulja kohta kunagi ei mõelnud, et meil kuidagi midagi õnnestuks, sest need poisid on liiga edevad alati. Siis vaatad tagumisse ritta, seal on keegi natuke vaiksem, cool`im ja mulle meeldis sealt bändist JC Chasez. Tuttavaks saada mul temaga ei õnnestunud, aga samas kaugsuhe sellises vormis sobis mulle nagu ma selle ise oma peas lõin."

Koiksoni sõnul pole midagi teha, sest muusika, millega sa üles kasvad, jääb kuskile kuklasse kinni. "Ükskõik kui halb või hea see muusika oli. Sa seostad oma esimest kogemust, et sa jäid nagu teleka ette kinni seda vaatama," tõdes lauljanna.

Üheks tema lemmikuks on Elton Johni "Someone Saved My Life Tonight". "Selle valisin, et tõmmata armastuse spektrit laiemaks. Kilingi-Nõmmest Otsa kooli õppima tulles kõrvetas Ewert Sundja mulle ebaseaduslikult CD peale Elton Johni lood. Kui ma kuulan Eltoni lugusid, siis meenub mulle aeg, kui läksin Otsa kooli ja ma leidsin oma inimesed ja tundsin ühtekuuluvustunnet väga tugevalt esimest korda oma elus. Lugu sümboliseerib armastust muusika ja sõprade vastu."

Koikson tõi välja ka enda loo "Sind vaid kiidan". "See lugu sündis armastusest meie kodumaa vastu. Kirjutasin selle, mõeldes oma esimesele tütrele. Et kui tema kord suureks saab ja laia maailma läheb, kõik teed on valla, ta on ju pooleldi rootslane, siis Eestimaa niit tõmbaks teda siia ikkagi tagasi. Panin talle salaja sõnu suhu, et kui ta ise kunagi laulab seda laulu, siis talletasin talle selle mõtte pähe, et Eestis on tema juured ka."

Nututuju on Koiksoni sõnul loomingu loomiseks tihtipeale parem ajend kui rõõmus tuju. "Olen leidnud muusikast just nendel hetkedel toetust. Sa pead kurva tunde läbi elama ja muusika aitab seda välja halada. Kuulad, kuidas keegi on pannud muusikasse juba ammu täpselt selle sama mõtte, mis sul endal praegu peas on, kuigi sulle tundub, et keegi ei mõista sind. Siis kuulad seda lugu ja saad aru, et muusika mõistab sind."