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Kabe maailmameister Kevin Kurik: mind vaimustab mängu põnevus

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Kiirkabes maailmameistriks tulnud Kevin Kurik rääkis "Terevisioonis", et naudib kabemängu põnevust ning võimalust teisi võita. Kabetreener Arno Uutma sõnul on kabes olulised keskendumisvõime ja hea mälu ning mängus löövad läbi vaimselt tugevad isiksused.

"Kevin tuli maailmameistriks rahvusvahelise kabe kiirkabes," sõnas andeka kabetaja Kevin Kuriku treener Arno Uutma.

"Minu jaoks on maailmameistri tiitel väga suur asi. Ma olen mänginud kabet kaheksa aastat," ütles 12-aastane Kurik, kes käib 7. klassis.

Viieaastaselt lasteaias kaberingiga alustanud poisist on sirgunud kahekordne Euroopa meister, Balti noorte meister ja nüüd ka maailmameister.

Kabetreeneri sõnul on Mongoolia väga tugev just nooremates vanuseklassides. "Samuti Hiina ja ka Läti on viimase viie aastaga hästi tugevaks muutunud. Kevinil on looduse poolt kaasa antud anne. Kabemängus on oluline keskendumisvõime ja hea mälu. Kabe on individuaalne spordiala, kus löövad läbi psüühiliselt tugevad isiksused," nentis Uutma. "Kogu aeg käib lakkamatu töö, konkurendid teevad ka kogu aeg tööd. Nädalavahetusel on võistlused. Sellele alale tuleb anda palju oma energiat, ilma selleta ei saa." 

"Kabemängus saab teisi võita ja see on huvitav mäng," sõnas Kurik.

"Kevin on praegu U-13 vanuseklassis, kõige raskem aeg on veel ees," sõnas treener. "Keegi ei sünni maailmameistriks, kõik on kunagi vigu teinud."

Uutma viib Nõmme huvikoolis läbi kaberingi. "Kaberingi ikka tuleb lapsi, kes on kodus kabet mänginud. Lapsevanemad tahavad, et laps kabet mängiks ja kohe on näha, kui lapsel on annet," nentis treener.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuht Juhan Kilumets

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