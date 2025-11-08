Liisi Koikson: igatsen siiani kaisukat, mille ostsin endale täiskasvanuna

Liisi Koikson rääkis "Ringvaates", et ostis endale kaisuka täiskasvanuna Tallinna kolides ja Kutsa sai hiljem ka tema tütarde suureks lemmikuks. Kahjuks kadus kaisukas paar aastat tagasi ära ja lapsed ning ta ise igatsevad seda siiamaani.

Laulja Maarja-Liis Ilus tõdes, et tema lapsepõlve kaisukas Jänku Juta on praegu Peedul suvilas. "Mingil hetkel elu muutus ja tundus, et saab hakkama ilma Jutata ka," sõnas Ilus.

Ilusa tütrel Irisel on suur kaisukas Panda, mille isa ostis talle Londonist. "Karu ootas Irist juba siis, kui Irist veel olemas ei olnud," lisas Ilus. "Algusest peale on meil olnud selge, et Pandat igale poole kaasa ei tassi ja meil pole mitte midagi juhtunud, kui see kusagile ka maha jääb. Selles mõttes on meie elu lihtsam, sest ma olen kuulnud küll neid kurbasid lugusid, kui kaisukas läheb kaotsi."

Laulja Liisi Koikson võttis stuudiosse kaasa oma lapsepõlve kaisuka, mis on väga sarnane Ilusa kaisukale, ainult ei sinist värvi. "See kaisukas meeldis väga ka mu vanemale lapsele," tõdes Koikson.

Üks kaisukas on aga Koiksonite perel ära kadunud. "See oli minu kaisukas, mis osutus ka minu laste lemmikuks. Selle kaisuka ostsin endale, kui ma kolisin Tallinnasse, olin siis juba täiskasvanu. Ma olingi selline teismeline, kes oli pikalt laps. Vaatasin multikaid, olin selles maailmas pikalt sees. Kui tulin linna, tundsin end võib-olla üksikuna, olin väiksest kohast pärit. Jalutasin kaubamajas ja mulle jäi näppu pehme must koer," meenutas Koikson.

Paar suve tagasi, kui lapsed olid isaga Rootsis kadus koer Kutsa ära. "Ei teagi, kas ta kadus lennujaamas või mõnes kohvikus, aga me väga igatseme teda taga."

Ilusa sõnul nende pojal pole jällegi mingit igatsust kaisuakte järele.

"Seda ei saa ise otsustada, mis saab su lapse lemmik-kaisukaks," muheles Koikson.