X!

Liisi Koikson: igatsen siiani kaisukat, mille ostsin endale täiskasvanuna

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Liisi Koikson rääkis "Ringvaates", et ostis endale kaisuka täiskasvanuna Tallinna kolides ja Kutsa sai hiljem ka tema tütarde suureks lemmikuks. Kahjuks kadus kaisukas paar aastat tagasi ära ja lapsed ning ta ise igatsevad seda siiamaani.

Laulja Maarja-Liis Ilus tõdes, et tema lapsepõlve kaisukas Jänku Juta on praegu Peedul suvilas. "Mingil hetkel elu muutus ja tundus, et saab hakkama ilma Jutata ka," sõnas Ilus.

Ilusa tütrel Irisel on suur kaisukas Panda, mille isa ostis talle Londonist. "Karu ootas Irist juba siis, kui Irist veel olemas ei olnud," lisas Ilus. "Algusest peale on meil olnud selge, et Pandat igale poole kaasa ei tassi ja meil pole mitte midagi juhtunud, kui see kusagile ka maha jääb. Selles mõttes on meie elu lihtsam, sest ma olen kuulnud küll neid kurbasid lugusid, kui kaisukas läheb kaotsi."

Laulja Liisi Koikson võttis stuudiosse kaasa oma lapsepõlve kaisuka, mis on väga sarnane Ilusa kaisukale, ainult ei sinist värvi. "See kaisukas meeldis väga ka mu vanemale lapsele," tõdes Koikson.

Üks kaisukas on aga Koiksonite perel ära kadunud. "See oli minu kaisukas, mis osutus ka minu laste lemmikuks. Selle kaisuka ostsin endale, kui ma kolisin Tallinnasse, olin siis juba täiskasvanu. Ma olingi selline teismeline, kes oli pikalt laps. Vaatasin multikaid, olin selles maailmas pikalt sees. Kui tulin linna, tundsin end võib-olla üksikuna, olin väiksest kohast pärit. Jalutasin kaubamajas ja mulle jäi näppu pehme must koer," meenutas Koikson.

Paar suve tagasi, kui lapsed olid isaga Rootsis kadus koer Kutsa ära. "Ei teagi, kas ta kadus lennujaamas või mõnes kohvikus, aga me väga igatseme teda taga."

Ilusa sõnul nende pojal pole jällegi mingit igatsust kaisuakte järele.

"Seda ei saa ise otsustada, mis saab su lapse lemmik-kaisukaks," muheles Koikson.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09:02

Psühholoog Tõnu Lehtsaar: lähisuhe sünnib jaatamisest, mitte nõudmistest

10:34

Galerii: "Klassikatähed 2025" konkursi võitis pianist Havryil Sydoryk

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

07.11

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

07.11

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

10:07

Näitleja Juozas Budraitis: "Viimse reliikvia" võttel juhtus raske õnnetus

07.11

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

06.11

Veesaar käis uhkel matusel: Indoneesias tuuakse kadunuke kord aastas koju

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo