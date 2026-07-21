Merineitsina ujuv Merle Liivand: kuus meest on püüdnud mu rekordit üle lüüa

Ookeanide reostusele tähelepanu pöörav Merle Liivand rääkis Vikerraadios, et merineitsina ujumine on visuaalselt mõjuvaim viis panna inimesed ookeanide olukorra peale tõsisemalt mõtlema. Liivandi sõnul on kuus meest püüdnud tema Guinnessi rekordit üle lüüa, aga pole suutnud.

Merle Liivand on naine, kes otsustas juhtida tähelepanu ookeanides olevale reostusele, tehes seda üsna atraktiivsel viisil. Ta ujus merineitsisabaga käsi kasutamata 30 kilomeetrit, kuuludes selle saavutusega Guinnessi rekordite raamatusse.

"Sabaga ujusin ma sellepärast, et Usain Bolt esitas mulle väljakutse. Mul on ka Merineitsi kool, et lapsi ujuma õpetada. Hakkasingi pusima, et kuidas seda rekordit teha. Samal ajal kutsuti mind Los Angelesse olümpia testvõistlusele ja seal ütlesin, et miks me ookeanide reostusele tähelepanu ei pööra. Sidusingi need mitu asja kokku. Covid tuli peale ja mis sa selle ajal ikka muud tegid kui maailmarekordeid," muheles Liivand.

Käsi ei kasuta ta ujumises seetõttu, et kui kilpkonnad ja delfiinid jäävad prügi ja kalavõrkude külge kinni, siis on merineitsina ujumine visuaalselt mõjuvaim viis panna inimesed selle peale tõsisemalt mõtlema.

"Kahjuks pole maailmas enam kohta, kus prügi ei ole," ütles äsja 35-aastaseks saanud ujuja.

Liivand alustas omal ajal ujumist seetõttu, et tal olid väga nõrgad kopsud. "Täna ma võitlen maailma kopsude nimel."

"Merineitsi on selline tore karakter, et isegi kui ta sulle ei meeldi, on temas midagi toredat. Läbi selle karakteri olen ma saanud diplomaatiliselt rohkem asju ära tehtud. Kui meil ookeanid kuumenevad üle, ei saa me enam sporti teha ja sealt tuli Team Ocean idee. Oled sa Meriväljalt või Miami Beachilt, sa oled osa ookeanitiimist, sest nii majandust kui ka sinu elu ja toidulauda mõjutab ookean. Hakkasime nuputama, kuidas see idee viia spordirahvani," nentis Liivand.

Liivandist sai Team Ocean'i reklaamnägu, ta on seotud kolme erineva FIFA projektiga. "Eeskuju on nakkav. Viha ei too lahendusi, pigem inspireeriv eeskuju, mis teeb töö ära," tõi Liivand välja.

"Kuus meest on üritanud mu rekordit varastada, aga nad pole hakkama saanud. Nad ei saa seda puusanõksu kätte. 50 kilomeetrit ja 14 tundi on mu rekord. Maagiline on veel see, et 12 tundi pärast rekordit läksin ma kümne kilomeetri pikkusele rahvusvahelise avavee võistluse starti ja suutsin seal 9. koha ujuda," nentis Liivand.

Ta tõi välja, et soolases vees ja päikese käes ujudes paisub keel. "Kui sa keele eest ei hoolitse, ei saa sa ju hingata, kartsin esimesed ringid hoopis seda, ma ei saanud ju rääkida, sest keel oli nii paisunud," meenutas ujuja. "Nagu oleks mesilase käest tohutult nõelata saanud. Mesi taandab paisuvust."

Liivand tõi välja, et ujumine on tööriist, mis võib maailma viia.