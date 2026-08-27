Lõngareivi korraldajad: käsitöö tegemine tantsimist ei sega

Lõngareivi üks algataja Kaari Põlder rääkis "Terevisioonis", et Põhjala tehases toimuvatele reividele oodatakse nii käsitööhuvilisi kui ka neid, kel käsitööga sinasõprust veel pole. Käsitööõpetaja Kristiin Sidoki sõnul on koos tantsida ja käsitööd teha väga inspireeriv ja nakatav.

"Kududes ja heegeldades on võimalik kõike teha, ka tantsida ja see on ülimalt lihtne. Enne lõngareivil osalemist on minu viimasest käsitöökogemusest möödas üle 20 aasta. Lõngareivil võtsin siis heegelnõela uuesti kätte ja üllatavalt ruttu tuleb tantsimine ja käsitöö tegemine välja," nentis Lõngareivi üks algataja Kaari Põlder.

Lõngareivi algataja ja käsitööõpetaja Kristiin Sidoki sõnul võiks reivile kaasa võtta lihtsama töö, mitte väga keerulise mustriga eseme. "Ei pea kirjama ja päris hullu tööd tegema."

Reiv toimub Põhjala tehase ankrusaalis. "Alati on reivil kaks DJ-d, kes mõlemad mängivad kaks tundi väga head tantsumuusikat ja soovilugusid saab ka," nentis Põlder.

Käsitööhuvilistena mõtlevad nad pidevalt sellele, mida pole Eestis veel tehtud, sest nii palju toredaid sündmusi juba toimub üle Eesti. "Nägime videot Amsterdamist, kus sellised peod on väga popid. Ka see, et peod ei pea algama nii hilja, vaid alustada võib normaalsel ajal," tõi Põlder välja, lisades, et lõngareiv toimub õhtul kella kuuest kümneni.

Kes tantsida ei soovi, saab ka istuda. "See on väga natakav ja inspireeriv ka. Mõtled ehk, et tulen niisama kohale ja ei võtagi mingit käsitööd kaasa, ja oli mitmeid, kellele käsitööpisik seal külge hakkas," sõnas Sidok, kes meisterdas spetsiaalse koti, kuhu lõngakerad tantsimise ajal sisse panna.

"Kohapeal on ka lõngakoti laenutus," lisas Põlder.