Disainer Anna Lutter: kooliasjade silt võib olla ka äge disainielement

Disainer ja käsitööõpetaja Anna Lutter rääkis "Terevisioonis", et laste kooliasju saab märgistada markeri, transfeerpaberi, sildimasina ja nööpidega. Lutteri sõnul ei pea silti ilmtingimata peitma, vaid see võib olla ka äge disainielement.

"Kõige lihtsam võimalus asju märgistada on markeriga. Kirjutad lihtsalt veekindla markeriga toote sildi peale. Teine asi, mida saab teha, on kirjutada tavalisele paberile lapse nime või mingi märk. Mina lasin lapsel joonistada oma logo ja printisin siis välja. Lõikasin logo välja, võtsin tüki läbipaistvat teipi ja kleepisin pliiatsile. On olemas ka sellised paberid, kus on teip juba taga," selgitas käsitööõpetaja ja disainer Anna Lutter.

Tänapäeval on võimalusi väga laialt ja printima ei pea tavalisele paberile, vaid seda võib teha ka transfeerpaberile. "Kirjutad nime või joonistad märgi, prindid välja ja kuumutad paberi kanga peale. Tumeda kanga jaoks on eraldi transfeerpaber. Oluline on see, et kui sa kirja prindid, pead panema selle peegelpilti, et kanga peale jääks õigetpidi. Kuumutad 40 sekundit, pane taimer käima," juhendas Lutter.

Disainer tõi välja, et kui transfeerpaberi abil märgistatud särk soovitakse hiljem edasi müüa, tuleks võtta näiteks puuvillane pael ja teha silt paelaga üle.

Kui kodus on väga palju nööpe, võib riideeseme tahapoole õmmelda nööbi, mille järgi oma särk ära tunda.

Silt võib olla ka disainielement. "Teedki suurema ja paned nähtavale kohale. Võib-olla ongi hea, kui lapsel on nimi särgil kirjas, siis on ka õpetajal alguses lihtsam," tõdes Lutter.

"Käsitöö- või kunstitunnis võiks olla selline projekt, et iga laps võtab oma riided kaasa ja siis koos tehakse silte, sest võimalusi on hästi palju erinevaid. Siis ei pea ema midagi tegema," tõdes Lutter.

Disaineri sõnul on olemas ka silditegija, mida saab kasutada plastmassist asjade markeerimiseks nagu näiteks joonlaud ja vildikad. "Neid kleepse on ka erinevat värvi. See on isegi natuke sõltuvust tekitav, kui hakkad oma asju selle masinaga markeerima," muheles Lutter.