Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) uus juht Triin Tramberg on oma noorest east hoolimata olnud 30-aastase festivali juures algusest peale. See polegi väga imekspandav, sest Triinu ema on PÖFF-i looja ja hing Tiina Lokk.

"Mul peaks isegi olema mingi foto, kus ta oli umbes kuue-aastane ja magas laua all, kui me tegime festivali," naeris Lokk.

Tramberg on pidanud PÖFF-il mitut ametit. Ta alustas ülikooli kõrvalt programmi koordinaatori assistendina, seejärel on ta töötanud nii festivali filmitööstuse poolel kui ka võistlusprogrammide koordineerimisel. Sellest aastast on tema kanda kunstilise juhi roll, mida enne pidas direktori ameti kõrvalt ema Tiina. Suurt veenmist Tramberg ei vajanud.

"Kui ma tegin talle selle ettepaneku, siis ta vist ainult paar päeva mõtles. Kui üldse mõtles, ma isegi ei mäleta. See oli talle huvitav väljakutse ja ta on selleks küps," lausus Lokk. Esimesel aastal soovitas ta uuel juhil joosta mööda sissekäidud rada ning seejärel mõelda, mida päris uuesti teha. "Enne tuleb sisse elada."

Triin Tramberg Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Loki sõnutsi on Trambergi suureks tugevuseks rahulikkus. "Ma ei tea, kust minu temperament on pärit. Mul on sellega piisavalt raske siin elus olnud. Triin on palju rahulikum, mis on kindlasti palju parem festivali meeskonnaga töötamisel," märkis ta.

Samuti usub Lokk, et uus juht toob programmi uut verd. "Tema toob sinna oma põlvkonna nägemust juurde. See ei pea olema teistsugune nägemus, sest päeva lõpuks on hea film ikka hea film, aga ma kindlasti hakkasin kuskilt tundma, et ma olen nagu vana kilpkonn, kes ajab piltlikult öeldes oma Antonionisid ja Fellinisid taga. Aga Triinul on siin laiem vaade ja võib-olla parem kontakt sellega, mida publik tahab."

Nüüd jagunevad tööd nii, et Tramberg tegeleb programmiga, aga Lokk jätkab ikka finantside, strateegia ja organisatsiooni üldise juhtimisega. Emalt tahab Triin üle võtta oskuse suurt pilti näha.

"Ta ongi seda õpetanud, et mitte ära vaata, mis on järgmine aasta, vaid vaata viie aasta kaupa. Üks põhiline õppetund on ka see, et mitte niisama lõhkuda asju, sest lõhkuda on lihtne, aga üles ehitada on raske," ütles Tramberg.

Arenguruumi on ema ja tütre sõnul juubelihõngulisel PÖFF-il kindlasti. Nagu ka unistusi, mida teoks teha. Ühe suure unistusena tõi Lokk välja oma kinosaali linnahallis.

"Me jääme kindlasti Rotermanni kvartalisse ja säilitame kõik selle võlu. Apollo Plaza on kindlasti meie osa, sest see on ideaalse koha peal, aga see, mis seal all fuajees praegu toimub, me peame hoidma tõsiselt hinge kinni, et meile ei tehta rahvusvaheliselt ettekirjutisi. James McAvoyd läbi peldikutrepi [publiku ette] viia... Ma usun, et sellised on muidugi toredad elamused, aga sellega ei saa kaua sõita. Kui me saame oma kino, siis on kindlasti võimalus, et meie festival teeb oluliselt suurema hüppe edasi," usub ta.