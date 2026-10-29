Esimest korda sooloartistina Eesti Laulul osalev Rita Ray: olen vägagi elevil

"Selline tunne nagu ei olegi kogemust olnud. Kuna see oli 12 aastat tagasi, see oli nii ammu, siis ma ei mäleta praktiliselt mitte midagi sellest. Kindlasti on see sooloartistina märksa teistsugusem kui bändiga. Lahe tunne on, olen vägagi elevil," rõõmustas ta.

Rita Ray võistluslugu kannab pealkirja "Don't You Agree". Spetsiaalselt Eesti Laulu jaoks ta lugu ei kirjutanud.

"Mul sündis lugu, mis oli kolm minutit pikk ja ma mõtlesin, et see oleks võib-olla tore. Kuna ma ei ole kunagi ise sooloartistina lugu saatnud, siis ma mõtlesin, et võiks ju saata, vaatab, mis saab. Näe, siin ma olen!"

Kuigi muusik ei tahtnud väga täpselt öelda, millest ta lugu räägib, avaldas ta nii palju, et stiililiselt on tegu väga temaliku looga.

"Võib-olla helipildi mõttes on see natukene teistsugune, kuna mul on produtsent Soomest. Ta on väga suur 60-ndate muusika austaja ja ta produtseerib ja kirjutab muusikat selles stiilis. Mulle meeldib see kõla väga. Võib-olla see on natukene teistsugusem, aga siiski väga minulik," kirjeldas ta.