Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

Kuldnõela laureaadiks kroonitud Korsar tõdes Raadio 2 hommikuprogrammis, et auhinna taga seisab pikk ja järjepidev töö. "Selles mõttes on palju vaeva nähtud ja kui see ka ära tasub, siis on hea tunne."

Tänapäeva moemaailmas toimub tootmine globaalsel tasandil, kus kaubamärgid otsivad pidevalt värskeid ideid ja unikaalset käekirja. Karl Korsari mustreid vahendab Stockholmi agent ning neid kasutavad oma kollektsioonides teiste seas Calvin Klein, Etro ja H&M Group.

"Sa teed neile hulga mustreid valmis ja siis nemad valivad selle välja, aga nad saavad ise muuta värve ja suuruseid vastavalt nende tootele," selgitas ta.

Vaadeldes laiemat moepilti, märkis disainer, et traditsioonilised suured hooajatrendid on tänaseks taandunud. "Trendid asenduvad selliste väikeste mikrotrendidega. Need vahetuvad nii-nii kiiresti."

Märkimisväärse osa oma loometeest on Korsar veetnud Saksamaal. Üle kümne aasta Berliinis elanud disainer tõi esile kohaliku kultuuriruumi eripära. Berliin tõmbab loomeinimesi ligi oma elava peoskeene ja tugevate subkultuuridega.

"Sa tunned ennast lõputult noorena, seal ei ole mingit teatud sellist vanust, kus peaks lõpetama," kirjeldas ta elu Berliinis.

Siiski lükkas Korsar ümber müüdi, nagu oleks suurlinnas läbi löömine lihtsam kui koduses Eestis. "Kuna Eesti on pisikene, siis kõigil on võimalik oma 15 minutit kuulsust saada."