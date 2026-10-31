Martin Hanson loobus nädalaks nutitelefonist: telefon tahab sinult iga sekundit

Delfi ajakirjanik Martin Hanson loobus nädalaks nutitelefonist, et uurida, kuidas mõjutab igapäevaelu pidevast telefonikasutusest loobumine. Eksperimendi käigus avastas ta, kui automaatselt haarab käsi telefoni järele ning kui palju uusi võimalusi tekib siis, kui telefon ei nõua enam pidevat tähelepanu.

Hanson rääkis "Ringvaates", et otsustas eksperimendi ette võtta, sest tundis, et nutitelefon on võtnud igapäevaelus liiga suure rolli.

"Ta tahab sinult iga sekundit. Sa muutud motoorselt tema sõltlaseks. Ta käib sul igasuguses olukorras nii kiiresti taskust välja nagu turvaelement või turvatekk. Ma tahtsin vaadata, mis tunne on siis, kui ma võtan selle stressori või ajaraiskaja enda elust ära," selgitas ta eksperimendi tagamaid.

Eksperimendi alustamiseks tuli Hansonil teha mitmeid praktilisi muudatusi. Ta pidi kasutusele võtma füüsilise SIM-kaardi ja nutitelefoni asemel kasutama teist telefoni. Esialgu osutus aga keeruliseks hoopis harjumuspärasest seadmest loobumine.

"Ma ootamatult avastasin, et minus hakkas tekkima paanika. 45-aastasel mehel [oli] paanika sellest, et sa telefoni ära panid. Põhiline küsimus oligi, et mis nüüd saab," muigas ta. "Ma ei osanud sealt ühtegi numbrit välja otsida, helistamisest rääkimata."

Üks olulisemaid tähelepanekuid puudutas aega, mida Hanson oli varem telefonis veetnud. Tema jaoks oli suurimaks ajaraiskajaks doomscroll'imine ehk pidev uue sisu kerimine ning videote vaatamine.

"Siis avastad, et tund-kaks on läinud ja sa ei ole võimeline mõistma, kuidas see aeg on lihtsalt kadunud. Eriti juhtub see, kui päevatöö on tehtud ja õhtul tundub, et see on nüüd see sinu aeg," nentis ta.

Nutitelefonist loobumine tekitas tema päeva rohkem vaba aega. "Ma hakkasin näiteks rohkem lugema," märkis ta.

Nädal ilma nutitelefonita näitas Hansonile ka seda, et kõik telefoni funktsioonid ei ole tingimata tarbetud.

"Kaardirakendused on päris head asjad. Tallinnas tehakse praegu päris palju ehitamist, parandatakse teid, sa tahad teada, kust sa saad kõige kiiremini liikuda. Teiseks ma kuulan päris palju podcast'e, audioraamatuid. See oli ka natukene imelik, et ei ole kõrvaklappe ega midagi," tõi ta välja.

Hanson eksperiment toimus suvel. Ka pärast selle lõppu ei ole ta telefonikasutus endisele tasemele tagasi läinud.

"Ma soovitan seda absoluutselt kõigile. Kas või selleks, et saada aru, kui palju on muid asju teha elus, kui et jääda telefoni kinni," ütles Hanson.