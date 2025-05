Kits: läksin "Klassikatähtedesse" hirmunud poisina ja väljusin enesekindlana

"Klassikatähtede" saatesarja hakkab juhtima Johan Randvere, kes osales konkursi esimeses hooajas, kuid langes esimeses saates välja. Juba 2020. aastal saatejuhina konkursile naasnud Randvere tõdes, et tänavu nii karmi korda ei ole.

"Kuna ma olen aru saanud, et ainukene kriitikanoole moode asi sellele saatele, mida muidu Eesti rahvas väga armastab, on olnud see, et miks te neid toredaid ja andekaid noori sealt saatest välja lööte. Inimesed tahaksid neid ikkagi lõpuni välja näha. Sellel aastal on esimest korda niimoodi, et kõigi nende kuue, kes läbi kadalippu telekonkursile pääsevad, arengut näeme me algusest lõpuni," rääkis Randvere.

2016. aastal kolmanda "Klassikatähtede" hooaja võitnud pianist Sten Heinoja tõdes, et tema oli võistlusmomendiga harjunud. "Ma ei tea, kuidas tänapäeva noortega enam on. Kuna me tulime muusikakeskkoolist, siis seal oli niimoodi, et harjutusruumid kostsid läbi ka. Isegi, kui sa ei viitsinud harjutada, siis sa kuulsid, kuidas kõrvalruumis näiteks Johan (Randvere) või Marcel (Johannes Kits) harjutasid, siis tekkis võistlusmoment küll ja hakkasid ise ka kohe harjutama," meenutas Heinoja.

Esimese hooaja 2013. aastal võitnud tšellist Marcel Johannes Kits lisas, et kõiksugused konkursid ja võistlused kuuluvad iga noore pillimängija elu juurde. "Mina käisin peaaegu igal aastal vähemalt ühel konkursil, aga need olid muidugi hoopis teistsugused. Paratamatu on see, et mingi teatud konkurents jääb sind terveks eluks saatma. Sest kunagi tuleb võib-olla ka töökonkurssidel osaleda, aga nooruses on neid muidugi eriti palju," rääkis Kits.

"Klassikatähtede" telekonkurss tekitas esimese hooaja võitjas algul trotsi. "See arenes välja traditsioonilisest konkursist ja siis ma isegi nimetasin seda oma märkmetes vana nimega. Mõtlesin, et mis "tele". Aga ta oli hoopis teistsugune, sest repertuaar on teine. Ühest küljest on repertuaar palju väiksem, aga samas pead selle paari minutiga ennast tõesti maksma panema. Tegelikult ongi suurem osa uuest kogemusest, mida võistleja "Klassikatähtedest" saab, seotud just telega," tõdes Kits.

"Pead 20 sekundiga vastama Marko Reikopi küsimusele ja siis kohe mängima. Tuleb saada selle pingega hakkama, et pead otsesaates mängima ja kohe oma parima," lisas Kits.

Heinoja tõdes, et "Klassikatähtede" tiitel jääb Eesti publiku jaoks interpreete saatma. "Välismaal seda ei teata, aga Eestis päris tihti, siiamaani, kuulutatakse välja, et Klassikatäht Sten Heinoja tuleb esinema," muigas Heinoja.

Kits lisas, et teda arendas saade just inimesena. "Ma läksin sinna hirmunud poisikesena ja ma tõesti olin. Kogelesin ja olin hirmul. Saate lõpuks olin täiesti enesekindel, suutsin rääkida. Kas nüüd just küps muusik, aga tõesti see saade muutis mind päris palju. Edaspidiseks andis see mulle väga tugeva platvormi, et Eestis mingisuguseid samme astuda," rääkis Kits.

Uue hooaja konkurss on juba avatud. "Klassikatähtedesse" on oodatud kandideerima klassikalise muusika solistid vanuses 15 kuni 25 eluaastat (lauljatel kuni 27 eluaastat). Konkursi korraldajad ärgitavad kandideerima erinevate instrumentidega interpreete ja lauljaid.

Sooviavalduse peab esitama hiljemalt 17. juuniks 2025 elektroonilisel vormil. 26. juunil toimuvasse eelvooru pääseb videoesituste ja ankeetide põhjal kuni 20 artisti, kellest omakorda kuus saavad kutse telekonkursile.