Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

Tšellist Marcel Johannes Kits rääkis "Terevisioonis" Estonia kontserdisaalis toimuvast kontserdist, kus laval musitseerivad tšello ja 100 löökpilli. Kitse sõnul etendatakse ühes loos hukkamist ja kõik läheb väga metsikuks kätte. Löökpillimängija Tanel-Eiko Novikovi sõnul kasutavad nad kontserdil pillidena ka munalõikurit, kettaga telefoni ja köögipotte.

""Klassikatähed" on muusikute jaoks ülitänuväärne formaat, kus klassikaline muusika nii palju kõlapinda saab ja kus noored muusikud end näidata saavad," ütles tšellist Marcel Johannes Kits, kes 17-aastasena võitis "Klassikatähed 2013" võistluse.

"Eesti muusika kogukond on väike ja väga kõrgel tasemel. Me omasid ikkagi väga hoiame ja hindame. Mina hoian "Klassikatähtedes" võistlevale löökpillimängijale Karl Martin Tombakule väga pöialt, ta on väga vinge kutt," ütles löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov, kes 17-aastasena võitis "Klassikatähed 2018" võistluse.

8. oktoobril astuvad Kits ja Novikov üles Estonia kontserdisaali laval, kus musitseerivad koos löökpillid ja soolotšello.

"Ma ei ole kunagi varem sellist asja teinud. Mul on kontserdil neli meest selja taga ja 100 löökpilli. Ühe loo, Tan Duni loo taust on see, et need neli meest on hukkajad ja mina olen noor neiu, kes on süütuna surma mõistetud. Väga värvikas ja efektne lugu, kohati ka rokilik," sõnas Kits. "Kui hukkajad tahavad oma eesmärki lõpule viia, siis see läheb ikkagi väga kurjaks. Mul on kontserdisaalis võimendust vaja ja see kõik läheb väga metsikuks kätte."

Novikovi sõnul põhineb teos traditsioonilisel hiina näidendil, see lugu on näidendi kolmandas vaatuses, kus kujutatakse ette hukkamishetke.

Kontserdil on ka üks maailmaesiettekanne helilooja Liisa Hõbepappelilt. "Tore on see, et nii muusikud kui helilooja on kõik samast generatsioonist, on ühine vaimsus ja avatus, elevus uute asjade õppimisel ja avastamisel. Ka tema teoses on väga huvitavaid asju. Seal on väga erinevad kausid, köögipotid, kus on sees klaaskuulid. Ma ei teadnudki, kui erinevalt neid on võimalik kaussi veerema panna, kui kauaks nad veerema jäävad ja mis häält nad üldse teevad," kirjeldas Kits.

Hõbepappeli uudisteoses kasutatakse veel vanaaegset kettaga telefoni ja munalõikurit. "Mingi hetk ma mängin munalõikuril, mille ma olen trummi peale pannud, et ta valjusti resoneeriks," lisas Novikov. "Liisa on mõelnud sellele, kuidas kombineerida tšellot ja löökpille ning kasutanud just selliseid koduseid instrumente."

Kontserdil on tegu tohutult unikaalse kooslusega, tõdes Novikov. "Me anname publikule võimaluse tajuda ka rajusid hetki."

Marcel Johannes Kits & Tanel-Eiko Novikov

Camille Saint-Saëns - "Luik" tsüklist "Loomade karneval"

Marcel Johannes Kits & Tanel-Eiko Novikov

Manuel de Falla - "Polo" teosest "Hispaania rahvaviiside süit"