Müncheni Filharmoonia kontsertmeister Kits: igat mu liigutust jälgitakse

Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeister Marcel Johannes Kits rääkis "Ringvaates", et sai praegu tähtajalise lepingu ja kõiki tema liigutusi jälgitakse, sest pärast katseaja lõppu toimub uus hääletus, kas ta saab ka eluaegse kontsertmeistri lepingu. Seni vabakutselisena toimetanud Kitse sõnul annab see amet tema ellu palju stabiilsust juurde.

"See oli eelmise aasta märtsis, kui toimus ettemäng sellele ametikohale. Mängima kutsutakse umbes kümme inimest. Toimus kolm vooru, kõik käis samal hommikul. Pidi palju lugusid ette valmistama, mitu tšellokontserti, tähtsamad orkestri soolod. Mängisin need soolod suures saalis üksinda ette, 120 inimest saalis kuulasid ja hääletasid," meenutas tšellist Marcel Johannes Kits, kes valiti Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeistriks.

Võitmiseks pidin saama kaks kolmandikku häälest ja seda Kits ka sai, aga see pole veel kõik, sest siis algab paariaastane kasteaeg.

"Praegu sain tähtajalise lepinguga tööle, aga igat minu liigutust jälgitakse. Igat nooti, mida mängin, igat sõna, mida ütlen. Milline inimene ma olen, kas sobin, kas pean pingele vastu, kuidas juhin. Katseaja lõpus toimub veel üks hääletus, kus jälle on vaja kaks kolmandikku häältest saada, et saada endale eluaegne kontsertmeistri leping," nentis Kits, kes on praegu 31-aastane.

Kitsele teeb kõige rohkem rõõmu see, et elu muutub palju stabiilsemaks. "Olles senini vabakutseline, kes stabiilset elu kogenud ei ole, pean ütlema, et see on väga tervislik. Selle töökoha kõrval jääb aega teha ka muid asju. Kontsertmeistreid on orkestri juures kaks ja kohustusi jagatakse," selgitas Kits.

Orkester tuuritab Kitse sõnul võrdlemisi palju. "Mais oli meil kolmenädalane Aasia tuur. Veebruaris lähme USA ja Euroopa tuurile."

Novembris annab Kits kontserte Eestis.